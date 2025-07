Trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina e crack: arrestato

Maxi-controllo, nei giorni scorsi, delle forze dell'ordine in Barriera di Milano.

Nel corso dell’attività è stato arrestato un senegalese di 29 anni, trovato in possesso di oltre un chilo di droga: 940 grammi di cocaina e 130 di crack.

A seguito di accertamenti è emerso che il ventinovenne era anche destinatario di un ordine di carcerazione, dovendo espiare una pena a due anni di reclusione sempre per spaccio.

Persone moleste

Un altro straniero è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In Largo Giulio Cesare sono state controllate cinque persone, che assumevano comportamenti molesti, presenti nell’area. Per tutte è scattato l’ordine di allontanamento.

Un minimarket ed una gastronomia sono stati multati per un totale di 2mila euro.