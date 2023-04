Tre ricercati scoperti a Torino sud: un italiano, un rumeno e un marocchino fermati dalla Polizia

Tre ricercati sono finiti nella rete dei controlli della Polizia: si tratta di tre persone già condannate e che dovevano scontare una pena in carcere. Gli agenti sono entrati in azione sempre nella zoa sud di Torino

Il primo caso riguarda un italiano di 34 anni che i poliziotti hanno fermato in corso Massimo d’Azeglio mentre si trovava a bordo di una motocicletta. Era senza documenti, ma di certo non aveva mai preso la patente per la moto. Sono così scattati accertamenti da cui è emerso che - sotto altro nome - l'uomo doveva ancora scontare quasi un anno di prigione per reati legati alla droga (in particolare, 11 mesi e 26 giorni). Oltre alla multa, dunque, per lui sono scattate le porte della cella.