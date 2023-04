Chiusa una parte dell'Ufficio Immigrazione, la Questura al Comune: "Serve una nuova sede". La Città replica: "Immobile in via Pessinetto"

Sono circa duemila gli stranieri assistiti a marzo dall'ufficio informazioni mobile allestito all’esterno dell'Ufficio Immigrazione della Questura, in corso Verona 4. Si tratta della prima azione concreta del protocollo - siglato tra Comune, Questura di Torino e CGIL CISL UIL - per migliorare l'accesso dei cittadini extracomunitari alla richiesta di permesso di soggiorno. Negli scorsi mesi era stato più volte denunciato come le persone dovessero fare lunghissime code - esposti al sole cocente d'estate o a freddo e pioggia d'inverno - per poter ottenere il documento.

Duemila assistiti

"Nelle prime settimane di attività (dal 1° al 24 marzo) - ha spiegato l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli, rispondendo ad un'interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo - operatori e volontari hanno assistito circa 2.000 cittadini con interventi di primo orientamento e informazione. Tra questi, 750 hanno ricevuto una prima risposta riguardo al titolo di soggiorno, consentendo di evitare coda e ingresso agli uffici della Questura". L'infopoint ha così permesso di ridurre i tempi di attesa, smaltendo in modo più rapido le file.

Nuova sede per l'Ufficio Immigrazione Nelle scorse settimane una parte dell'immobile di corso Verona è stato chiuso per problemi di sicurezza: tra gli spazi dichiarati inagibili l'ampio salone di attesa. Lo scorso 21 febbraio la Polizia di Stato ha scritto alla Comune per chiedere un edificio, disponibile immediatamente, per collocare l'Ufficio immigrazione della Questura. Una proposta sostenuta anche da Liardo (FdI) nel suo atto. Tra le caratteristiche essenziali "una superficie complessiva non inferiore a 3.000 metri quadri, un salone di attesa per ospitare almeno 500 persone, uno spazio front office ove sistemare da 10 a 15 sportelli, una sala di attesa in grado di accogliere 20/30 persone e almeno altri sei locali separati per le attività di raccolta delle impronte digitali, foto-segnalamento e custodia di permessi di soggiorno e documenti".