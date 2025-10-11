Ancora un brutto incidente e paura all'incrocio tra corso Lepanto e corso Unione Sovietica

Ancora un incidente e momenti di paura all'incrocio tra corso Lepanto e corso Unione Sovietica, poco prima di arrivare in corso Turati. Nella notte, nelle vicinanze del Carrefour, due vetture si sono scontrate ad alta velocità (nonostante la presenza dei t-red), con un'auto che si è capottata ed è rimasta sospesa su un fianco.

Un incrocio 'maledetto'

Non è la prima volta che quell'incrocio 'maledetto' si segnala per sinistri e carambole pericolose. Alla fine di settembre del 2018 due motociclisti (Mattia Visconti, 25 anni, e Rossano Boccaforno di 22) morirono dopo lo scontro con una Fiat Panda. Perché purtroppo in quel tratto si continua a viaggiare forte, troppo forte.