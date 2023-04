Famiglie arcobaleno, Luxuria: "Al Lovers non facciamo politica, ma possiamo fare cultura"

Si sta per aprire la 38^ edizione del Torino Lovers Film Festival. Protagonista e guida delle kermesse che celebra il cinema dei diritti civili, ancora una volta è Vladimir Luxuria.

"Sarà un'edizione bellissima - commenta la direttrice artistica - sia per la qualità dei film sia per la qualità dei giurati per gli ospiti. un festival la cui più grande sfida è riportare la voglia di cinema. Perché non si gode a metà. Quando vedi un film, ti stai emozionando, ti stai commuovendo e senti l'emozione degli altri, questa emozione viene centuplicata. Il cinema è condivisione fisica".

In programma, anche incontri e film dedicati alle famiglie arcobaleno, tema molto discusso a livello politico e non solo: "Noi non facciamo un lavoro politico, ma possiamo fare un lavoro culturale. Magari facendo conoscere, attraverso un film, quella che è la realtà della famiglia arcobaleno, si può contribuire a sconfiggere alcuni pregiudizi".

In scaletta, tra i vari omaggi anche quello dedicato a Maurizio Costanzo. "Per me non è stato solo importante per il ruolo che ha avuto nel riavvicinamento a mia madre, ma anche perché è stato sceneggiatore di uno dei film più belli della storia del cinema mondiale, Una giornata particolare".

Con questa edizione, in programma dal 18 al 23 aprile, parte anche un programma triennale che poterà alla celebrazione dei primi 40 anni del Lovers. Cosa ci aspetta dunque nei prossimi anni?

"Vorrei intanto festival più lungo, vorrei che il festival dei 40 anni duri dieci giorni. E poi che non sia solo a Torino, cioè grazie a un accordo con la Regione Piemonte, fare anche delle incursioni nelle altre località del Piemonte".