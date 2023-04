Banca Territori del Monviso aumenta i premi riservati agli studenti

“I premi studio sono un riconoscimento all’impegno e al merito dei giovani soci della banca – dichiara il Direttore Generale Luca Murazzano -. Si tratta di una delle tante iniziative che BTM mette in campo per sostenere ragazze e ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita. L’attenzione al mondo giovanile si concretizza anche in altri modi: basti pensare ai conti correnti gratuiti per gli under 30, alla possibilità di diventare soci della nostra cooperativa di credito al costo di un paio di caffè, alla promozione dell’educazione finanziaria con la prossima organizzazione di incontri ad hoc nelle scuole, alla sponsorizzazione di manifestazioni che coinvolgono i ragazzi come il Festival dei Giovani di Settimo Torinese e To Vision a Torino festival musicale dei licei”.