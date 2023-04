Quando parliamo di costo pulizie uffici al mq la prima riflessione da fare è che un ambiente di lavoro che sia igienizzato, salubre e pulito fa la differenza per garantire la salute dei dipendenti ma anche per creare una certa immagine all'esterno di professionalità dell'azienda visto che magari la stessa è anche frequentata da clienti che altrimenti ne parlerebbero male per esempio anche nelle recensioni.

Ed è per questo che molte aziende non possono fare a meno di affidare questi servizi di pulizia a dei professionisti nel settore in modo che gli uffici siano sempre appunto come dicevamo sopra ordinati e salubri

Tra l'altro dobbiamo tenere presente che sarebbe molto complicato eseguire questo tipo di servizio in autonomia, perché significherebbe affidarlo ad un qualche dipendente che magari ci potrebbe mettere anche tutta la buona volontà del mondo, però non essendo un esperto nel settore non potrebbe garantire dei risultati e soprattutto non sarebbe giusto perché magari non è nemmeno il suo mestiere e non è lì per quello.

Molto meglio visto che ci sono tante imprese specializzate nel settore che tra l'altro ormai hanno preso questa nicchia di mercato degli uffici come nicchia principale dei loro interventi andare ad indagare almeno per quanto riguarda la questione dei prezzi e per quanto riguarda la questione della qualità del loro servizio e consideriamo che le due cose sono collegate.

E anzi a dirla tutta non conviene tanto puntare al risparmio e scegliendo magari delle imprese che sono molto brave a farsi pubblicità e a fare presunte offerte convenienti, perché poi se la qualità del servizio è scarsa quei soldi non li avremmo ben investiti ma li avremmo sprecati e questo è poco ma è sicuro.

Poi è chiaro che ogni impresa ha le sue spese e quindi se può risparmiare meglio ma magari se riesci a creare un rapporto di lunga collaborazione con un'impresa di qualità poi quella alla fine farà anche degli sconti molto interessanti per premiare questo tipo di fedeltà se così la vogliamo chiamare.

Il costo della pulizia degli uffici dipende da vari fattori

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte in ogni caso il costo della pulizia dipende da vari fattori e ad esempio dipende dalla zona geografica in cui si trovano gli uffici e questa è una cosa che spesso non consideriamo.

Nel senso che un conto è se scegliamo un'impresa di pulizie a Milano, e un conto se scegliamo un'impresa di pulizia in una piccola città magari del Sud a parità di qualità dei servizi è chiaro che i prezzi saranno molto diversi” proprio perché in generale il costo di vita è diversa tra i più posti.

Così come altrettanto chiaro che il prezzo varierà anche in base alla frequenza di intervento e quindi un conto se vengono puliti questi uffici giornalmente e un conto più volte a settimana e un conto ogni 15 giorni.

L'importante è trovare un'impresa con la quale stabilire un buon rapporto e di sicuro un accordo conveniente per tutte e due le parti lo si trova.