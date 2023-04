Skf accelera su Airasca: altri 7 milioni di investimento, si arriva a quota 62

"L'arroccamento su Airasca è la strategia corretta per superare le difficoltà del momento che sta vivendo l’industria italiana", commenta Davide Provenzano, segretario generale di Fim Cisl per Torino e provincia. "Tenere e rafforzare le produzioni senza avere ripercussioni sul piano occupazionale è un grande risultato frutto di un sistema di relazioni avanzate e di una condivisione costante della strategia di rafforzamento per il nostro territorio", commenta Arcangelo Montemarano, di Fim Cisl.

"La strategia che l'azienda sta adottando per rafforzare la sua presenza in Italia ci trova pienamente d'accordo, perché siamo consapevoli che la transizione ecologica in atto sarà penalizzante per l'occupazione", dichiarano il segretario organizzativo Uilm Torino, Vito Benevento, e il funzionario Uilm Torino, Alberto Coalova. "Solo cercando soluzioni sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario e con seri programmi formativi continui saremo in grado di evitare ciò che prevedono gli economisti per i prossimi anni, cioè un drastico aumento dei disoccupati in Italia e in tutto il continente europeo".



Soddisfatto anche Fiom Cgil: "Vediamo in modo positivo il fatto che la chiusura di uno stabilimento non comporti perdite a livello occupazionale, andando anche a rinforzare e migliorare un sito industriale che ormai aveva una certa età – commenta Pino Lo Gioco, coordinatore nazionale Skf per i metalmeccanici Cgil –. Così facendo diamo garanzia di futuro e di lavoro all’interno di un piano globale di ristrutturazione da parte di Skf. Già in Germania ci sono esempi simili come strategia riorganizzativa ed è un elemento rassicurante, in un contesto economico che non è facile per nessuno”.