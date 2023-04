Parlare del trasporto pazienti con infermità gravi significa parlare del cosiddetto trasporto sanitario che viene garantito da varie cooperative e imprese nel settore in modo che questo trasferimento dall'ospedale a domicilio e quindi alla propria abitazione sia un trasferimento sicuro e per questo serve a scelta di un'impresa in questo settore che garantiscono elevato standard per quanto riguarda la qualità e per quanto riguarda la sicurezza.

A differenza di quello che succede con le ambulanze pubbliche e questo non è un servizio gratis ma è un servizio a pagamento, ed è una delle poche cose che distingue le ambulanze private di cui parliamo in questo articolo da quelle pubbliche.

Questo va subito specificato perché ci sono molte persone che quando si approcciano a questo servizio pensano che le dotazioni a bordo che ci sono in un'ambulanza privata sono diverse da quelle pubbliche e così non è vero.

Infatti teniamo presente come succede per quelle pubbliche pubbliche anche all'interno di queste ambulanza utilizzate per il trasporto sanitario di pazienti gravi offerti non da servizi sanitari nazionali, ma da società di autoambulanza e comunque cooperative hanno al loro interno tutti i dispositivi di sicurezza e l'attrezzatura mediche che servono e quindi all'interno si possono trovare defibrillatori così come bombole di ossigeno o sacchi di emergenza medicinali e soluzioni per infusione apparecchiature per la rianimazione cardiopolmonare, ventilatori vari e stiamo facendo solo degli esempi.

E oltre a queste cose che abbiamo menzionato all'interno delle stesse ci sono dei bagagli di emergenza che contengono le attrezzature che servono per qualsiasi tipo di necessità e a parte questo dobbiamo specificare che gli autisti di queste ambulanze hanno una loro formazione e sono persone qualificate e sono specializzate nell'assistenza anche il paziente durante il trasporto è sempre pronto a intervenire in caso di problemi

Di certo un trasporto sanitario di un paziente grave richiede anche delle dotazioni tecniche avanzate e un personale di bordo che sia all'altezza della situazione

Dobbiamo informarci in anticipo per quanto riguarda il costo del servizio di trasporto pazienti con infermità gravi

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte l'importante è informarsi con un certo anticipo per quanto riguarda questo tipo di servizio perché le richieste sono tante e altrimenti rischieremmo di non trovare quello che vogliamo trovare.

Tra l'altro informarsi prima significa anche avere più informazioni per quanto riguarda il prezzo di questo servizio che è molto importante sapere è che dipenderà da vari fattori.

Prima di tutto ci sarà da calcolare il costo chilometrico e In genere il costo è tra 0,80 centesimi e più di €1 a Km oltre al costo di chiamata e altri costi fissi tra il luogo dove andremo a prendere il paziente e il luogo dove dobbiamo portarlo.

Così come dipenderà anche dalla durata del trasporto e se per esempio le condizioni sono così gravi e ci vorrà altro personale al bordo a parte un infermiere, e quindi anche un medico e sono tutte cose che fanno alzare il prezzo naturalmente.