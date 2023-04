Capelli meravigliosi: rimedi naturali da provare

Sfoggiare capelli meravigliosi è il sogno di tantissime persone. Purtroppo, per motivi legati sia a fattori ambientali, sia allo stile di vita, non è sempre possibile riuscirci. Nelle prossime righe, vediamo assieme qualche rimedio naturale che può aiutare a raggiungere il risultato.

Oli

Quando si parla di rimedi per rinforzare i capelli e sfoggiare una chioma meravigliosa, un doveroso cenno va dedicato agli oli.

Ce ne sono diversi con peculiarità rinforzanti che possono fare la differenza. Qualche esempio? L’olio di cocco, ma anche quello di semi di lino. Il loro utilizzo è molto semplice. Li si può impiegare per realizzare impacchi prima dello shampoo. Li si lascia in posa per qualche minuto, si risciacqua e ci si lava i capelli con i prodotti che si utilizzano abitualmente (che dovrebbero essere privi di sostanze dannose come i parabeni e gli ftalati).

Gel di aloe vera

Il gel di aloe vera è un ingrediente portentoso per chi vuole dare una svolta alla bellezza della chioma. Alla base, infatti, c’è una pianta nota per i suoi benefici lenitivi e rinfrescanti. Da non dimenticare, inoltre, è la sua efficacia idratante. Il rimedio in questione può rivelarsi prezioso nei casi in cui si ha a che fare con una situazione di prurito al cuoio capelluto.

Una piccola nota: nel momento in cui lo si acquista, è fondamentale assicurarsi che sia puro. Come utilizzarlo? Anche in questo caso, è tutto molto semplice: il gel, infatti, va usato al posto del balsamo.

Il potere dell’alimentazione

L’alimentazione è un’alleata a dir poco speciale della bellezza dei capelli. Tra i cibi da includere nella propria routine alimentare per sfoggiare una chioma meravigliosa troviamo i cereali integrali. Il riso e il miglio in particolare sono consigliati. Il motivo? La loro ricchezza in vitamine benefiche per i capelli, tra cui l’acido folico e la biotina.

Guardando, invece, al mondo delle verdure, non si può non dedicare un cenno agli spinaci, noti per il loro contenuto di ferro, altro nutriente prezioso per la bellezza dei capelli. Attenzione: essendo quello presente negli alimenti di origine vegetale ferro non eme, la sua biodisponibilità è inferiore. Poco male, perché per ottimizzarla è importante assumere alimenti caratterizzati dalla presenza di vitamina C.

In questo frangente, parliamo di un nutriente che permette di proteggere i capelli dallo stress ossidativo, con tutti i vantaggi del caso per quanto riguarda la brillantezza.

Dal momento che, soprattutto a causa della vita frenetica che conduciamo spesso, può non essere facile portare in tavola pasti completi dal punto di vista nutrizionale, si può ricorrere all’integrazione. Quello che conta, ovviamente, è acquistare prodotti specifici e di qualità (su farmacie online come Farmaflorence.com è possibile trovarne diversi).

Rosmarino

Non c’è che dire: i rimedi naturali per migliorare la bellezza dei capelli sono diversi! Oltre a quelli elencati in questi paragrafi, ricordiamo la possibilità di fare ricorso ai benefici di una pianta presente da sempre nella quotidianità dell’uomo: il rosmarino.

Con l’aceto di vino bianco, può essere impiegato per un impacco delicato ed efficace. Come utilizzarlo? Durante i lavaggi dei capelli prima di procedere con l’ultimo risciacquo.

Massaggio? Sì, grazie!

Il massaggio del cuoio capelluto permette di ottimizzare la circolazione ematica locale e, di riflesso, di favorire la crescita e la bellezza dei capelli. Basta davvero poco: cinque minuti al giorno di movimenti circolari partendo dal basso e procedendo verso l’alto e, come si suol dire, il gioco è fatto. Un consiglio: per rendere il massaggio più efficace e piacevole, è consigliabile utilizzare, durante l’esecuzione, qualche goccia di olio di argan.

Concludiamo rammentando l’importanza di non lavare troppo frequentemente i capelli - farlo tutti i giorni, per esempio, è un grave errore - e di evitare di utilizzare acqua calcarea per la doccia.