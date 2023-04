Il comitato Salviamo la Pellerina irrompe in Commissione: “Difendiamo il parco, il Comune non ci ascolta”

Il comitato Salviamo la Pellerina irrompe in Commissione: “Il Comune non ci ascolta”

Uno striscione srotolato, poi una protesta educata. È stato un vero e proprio blitz in Sala Orologio quello messo in atto da alcuni attivisti del comitato Salviamo la Pellerina, poco prima della presentazione del bilancio di previsione da parte dell’assessora Chiara Foglietta.

Concesso intervento ai manifestanti

La protesta contro la realizzazione dell’ospedale alla Pellerina è arrivata in uno dei luoghi “centrali” dell’attività comunale. Il presidente della Commissione Claudio Cerrato ha concesso ai manifestanti un intervento. Il tutto mentre i vigili, all’esterno, controllavano che la protesta non degenerasse.

"Non sappiamo più come farci ascoltare"

“Abbiamo utilizzato tutti i canali ufficiali, non sappiamo più come farci ascoltare: abbiamo rispettato le regole e dopo l’accordo tra Comune e Regione siamo venuti a sapere che Andrea Agnelli è interessato all’area di via Traves” è l’accusa mossa dai manifestanti contrari all’ospedale alla Pellerina.

“La situazione è fuori controllo. E’ stata presa una decisione unilaterale, noi difendiamo la Pellerina: lì sono cresciuti i nostri figli, è uno spazio che viene portato via alle future generazioni”.

Cerrato ha poi ricordato al comitato che nella giornata di ieri gli uffici comunali hanno accettato la petizione presentata dai cittadini. Un atto che seguirà il proprio iter, nonostante il destino dell’ospedale appaia ormai delineato.