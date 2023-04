Gallo e Conticelli (Pd): "Sulla sanità la Regione gioca sulla pelle dei piemontesi"

Sulla sanità il Pd va all'attacco della Giunta Cirio. Questa la dichiarazione congiunta dei capigruppo dem in Consiglio regionale e Comunale, Raffaele Gallo e Nadia Conticelli: "È abbastanza indecente che la maggioranza che governa la Regione, e segnatamente Fratelli d’Italia, usi la sanità, che in Piemonte versa in condizioni drammatiche, per fare campagna elettorale spicciola, dai consultori agli ospedali".

"La giunta regionale attraverso l’Asl ha individuato l’area della Pellerina, scartando altre ipotesi come via Traves o scalo Vanchiglia, ha predisposto il Protocollo di intesa e fissato il percorso per la progettazione e la costruzione del nuovo Maria Vittoria. E ora l’assessore Marrone ci dice che si sono dimenticati di sentire i cittadini? - osservano i capigruppo che sottolineano - Noi i cittadini li abbiamo ascoltati e ci siamo confrontati anche vivacemente su posizioni diverse. Abbiamo condiviso la preoccupazione legittima di salvaguardia del parco e di sostenibilità ambientale, non solo rispetto alle compensazioni ma anche rispetto alla nuova struttura che andrà a sostituire quella attuale, energivora e altamente inquinante. Condizioni che sono entrate nel protocollo regionale grazie alla mozione votata dal consiglio comunale di Torino".

"Se ora la Regione stessa ci dice che quel posto non è idoneo e che si sono dementicati di sentire i cittadini per noi va bene - constatano i due esponenti dem - Ma i dubbi a posteriori, dato che la voce di Marrone nel percorso non l’abbiamo sentita, fanno sorgere il ragionevole dubbio che Marrone usi questo tema per delegittimare Cirio e quindi per la battaglia politica di Fratelli d’Italia interna al centro destra".