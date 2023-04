Cantieri e lavori stradali che cambieranno la viabilità la prossima settimana

Dal 10 al 16 aprile a Torino verranno aperti alcuni cantieri causa lavori di vario genere che potrebbero interessare l’interruzione del regolare flusso cittadino.

INIZIO

Ireti effettuerà dei lavori con chiusura al traffico della carreggiata laterale ovest di corso Giulio Cesare nel tratto tra via Emilia e il civico 31/a. Durante gli interventi ci sarà la sospensione temporanea della corsia riservata ai mezzi pubblici nel tratto tra corso Giulio Cesare e corso Emilia e il civico 31/a. Fine lavori 11 aprile; Lavori con divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati e istituzione del senso unico alternato in via Ancina nel tratto tra il civico 37 e via Gianbattista. Chiusura al traffico di via Ancina nel tratto tra via Giambattista e il civico 22. Fine lavori 24 aprile; Lavori con divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di via Madama Cristina e istituzione del senso unico alternato nel tratto tra il civico 132 e il 163. Fine lavori 5 maggio. Smat effettuerà dei lavori con chiusura al transito veicolare in strada Valpiana, da corso Kossuth a strada Val San Martino per il cantiere in corrispondenza del civico 37. Durante gli interventi i residenti e gli addetti alle attività commerciali potranno accedere da corso Kossuth e da strada Val San Martino. Fine lavori 14 aprile; Lavori con chiusura al traffico veicolare in via Bogino, da via Maria Vittoria a via Principe Amedeo. Fine lavori 18 aprile. Lavori con istituzione del limite di velocità 30 km/ora e restringimento della carreggiata in corso Vittorio Emanuele II, controviale nord per 20 metri circa, all’incrocio con corso Inghilterra con occupazione della corsia sinistra di svolta in corso Castelfidardo. Fine lavori 21 aprile; Lavori in tre fasi da via Monginevro al civico 5 di via San Paolo. Negli interventi verranno coinvolte anche corso Peschiera e via Gambasca Fine lavori 19 maggio. Iren effettuerà dei lavori per il ripristino definitivo del manto stradale in zona San Salvario. Saranno coinvolti corso Marconi, le vie Saluzzo, San Pio V, Ormea, Madama Cristina, corso Massimo d’Azeglio, Berthollet, Galliari, Silvio Pellico e Monti. Fine lavori tra il 28 e il 30 aprile. L’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 7 effettuerà un lavoro in corso Casale 117 per il rifacimento del manto stradale. Durante l’intervento ci sarà il divieto di sosta su ambo i lati per circa 30 metri dai civici 115 al 121 e dai 114/e al 122, riduzione della carreggiata, limite di velocità a 30 km/ora e senso unico alternato. Fine lavori 21 aprile. La Divisione Infrastrutture servizio Ponti e Vie d’Acqua della Città di Torino effettuerà dei lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo all’interno del sottopasso del Lingotto in corrispondenza di via Nizza con divieto di transito veicolare nella semicarreggiata nord del sottopasso da corso Giambone a corso Unità d’Italia. Fine lavori 30 maggio. Lavori di rinforzo strutturale e risanamento conservativo all’interno del sottopasso del Lingotto in corrispondenza di via Genova con divieto di transito veicolare nella semicarreggiata sud del sottopasso da corso Giambone a corso Unità d’Italia. Fine lavori 10 aprile. La Direzione Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino effettuerà dei lavori di manutenzione straordinaria dei sedimi stradali in via Tirreno da via Pininfarina a corso Siracusa. Fine lavori 19 maggio. La Divisione Infrastrutture servizio Suolo e Parcheggi della Città di Torino effettuerà dei lavori inerenti al progetto Biciplan che coinvolgerà corso Trapani controviale ovest ed est, via Bardonecchia a via Monginevro e corso Rosselli a via Monginevro. Fine lavori 19 maggio; Lavori di manutenzione straordinaria in strada Traforo del Pino dal km 6,800 in direzione Pino Torinese. Durante gli interventi ci sarà l’istituzione del senso unico alternato in entrambi i sensi di marcia. Fine lavori 24 aprile.

PROSEGUONO

1. Italgas sta effettuando dei lavori in strada Comunale di San Vito Revigliasco 173 con chiusura della carreggiata in direzione Torino e istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto a salire. Fine lavori 14 aprile; Lavori in via Saluzzo 1 con chiusura della strada nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via San Pio V con divieto di sosta e fermata per 20 metri a monte e a valle del civico 1 per entrambi i lati.

2. L’ Unità Operativa Urbanizzazioni della Città di Torino sta effettuando dei lavori in via Vincenzo Lancia da corso Trapani a piazza Robilant e in via Paolo Braccini da piazza Robilant a corso Lione. Gli interventi riguardano la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi. Richiesta proroga fino al 14 aprile per concludere i lavori di costruzione della nuova rotatoria di via Abarth; La medesima Unità effettuerà dei lavori nel lato est di corso Romania e cavalcavia del quartiere Falchera. Fine lavori 15 aprile; In via Cirio da via Robassomero a strada del Fortino e via Cirié da via Cigna a via Cirio e via Pesaro da corso Principe Oddone a via Cirio per la manutenzione straordinaria della carreggiata e dei marciapiedi Fine lavori 30 giugno; Lavori di risistemazione di via Botticelli nel tratto compreso tra Piazza Derna e l’incrocio con via Basse di Stura con parziale restringimento della carreggiata nord di via Botticelli per 500 metri. In direzione est dall’incrocio con strada Basse di Stura e con lo spostamento della corsia direzione ovest nella carreggiata sud. Fine lavori 28 aprile.

3. La Divisione Infrastrutture servizio Suolo e Parcheggi della Città di Torino sta effettuando dei lavori in via Cassini con divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata da via Fratelli Carle a via Vespucci; in via Torricelli da via Piazzi a corso Galileo Ferraris e via Caboto da via Piazzi a corso Galileo Ferraris; in via Cassini da via Torricelli a via Caboto (lato ovest). Fine lavori 29 aprile. Lavori in corso Vittorio Emanuele II (da corso Ferrucci a corso Racconigi nella carreggiata centrale) e in via Beaulard (da via Frejus a corso Francia). Fine lavori 29 aprile.

4. Smat sta effettuando dei lavori in via Madama Cristina con chiusura al transito veicolare nel ramo ovest in asse con via Belfiore da via Monti al civico 94 bis e del ramo di via Madama Cristina; Chiusura al traffico veicolare in via Osasco da via Rivalta a via Millio, via Braccini, via Borg Pisani, via Trinità, via Bossolasco e corso Peschiera controviale sud. Fine lavori 21 aprile; Interventi per la sostituzione dell’acquedotto nel tratto del controviale di via San Gabriele da Gorizia e corso Giambone. Fine lavori 31 maggio; Lavori in due fasi in corso Unione Sovietica (controviale ovest in direzione Mirafiori) da via Buenos Aires a corso Cosenza con chiusura del traffico veicolare. Nella seconda fase ci sarà l’istituzione del limite di velocità di 30 km/ora e il restringimento della semicarreggiata in ambo i lati in corso Cosenza (controviale nord) all’incrocio con controviale ovest di corso Unione Sovietica. Fine lavori 1 giugno; Lavori in via Madama Cristina da corso Dante per 20 metri circa in direzione via Petitti. Durante gli interventi ci sarà il limite di 30 km/ora e il restringimento della semicarreggiata est di via Madama Cristina e il divieto di sosta e di fermata su ambo i lati. Fine lavori 1 giugno. Richiesta proroga fino al 21 aprile per il completamento dei lavori in via Madama Cristina con chiusura al transito veicolare nel ramo ovest in asse con via Belfiore da via Monti al civico 94 bis e del ramo di via Madama Cristina a lato della banchina di fermata di fronte al civico 96 a via Foscolo.Lavori in corso Vittorio Emanuele II (civici pari) controviale nord a partire da 50 metri prima di corso Ferrucci per 20 metri circa in direzione piazza Adriano. Fine lavori il 23 giugno; Lavori in due fasi in via Rubiana. Nella prima gli interventi riguarderanno via Rubiana da corso Francia a via Lera. Nella seconda da via Lera a via Bardonecchia. Fine lavori 21 aprile; In via Bidone da via Madama Cristina a via Ormea. Durante questa fase i residenti e gli addetti alle attività economiche presenti potranno, se possibile, accedere ai passi carrai o effettuare lo scarico/carico merci con accesso da via Madama Cristina o da via Ormea a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, percorrendo via Bidone nei due sensi di marcia. Nella seconda fase i lavori saranno effettuati in via Bidone da via Ormea a via Pietro Giuria. Fine lavori 26 maggio.

5. Ireti sta effettuando dei lavori in via San Francesco d’Assisi nel tratto tra via Santa Teresa e via Prati e in via Prati nel tratto tra piazza Solferino e il civico 4. Fine lavori 14 aprile; In via Promis nel tratto di via Avogadro e via Papacino e in via Confienza nel tratto tra via Pietro Giannone e via Bertolotti. Fine lavori 21 aprile; In via Meucci nel tratto tra via Mercantini e via Confienza e in via Mercantini nel tratto tra via Roma e via Lagrange. Fine lavori 14 aprile;

Lavori strada della Creusa nel tratto tra i numeri civici dal 40 al 60; in strada dei Ronchi nel tratto tra i numeri civici dal 58 al 60 e tra i civici 84 e 98; in via Lascaris nel tratto tra via San Francesco d’Assisi e via Arsenale; in via Grossi nel tratto tra via Benevento e via Leonardo da Vinci; in via Priocca nel tratto tra la carreggiata perimetrale est di piazza della Repubblica nel tratto tra corso Regina Margherita carreggiata laterale sud e via Priocca; Fine lavori 14 aprile; Lavori con chiusura al traffico veicolare in via Saluzzo nel tratto tra corso Vittorio Emanuele II e il civico 7; in via San Pio V nel tratto tra via Nizza e via Sant’Anselmo; in via Goito nel tratto corso Vittorio Emanuele II e via San Pio V; in via Bernardino nel tratto tra via Goito e via Sant’Anselmo; in corso Giovanni Lanza nel tratto tra via Gioanetti Amedeo e strada Santa Margherita; in strada San Vito di Revigliasco per un tratto di 40 metri a partire da viale Giacomo Curreno verso ovest. Fine lavori 21 aprile.

6. Iren sta effettuando dei lavori in corso Raffaello dal numero civico 6 per circa 30 metri in direzione ovest. Lavori in via Giacosa dai numeri civici 27 al 29 con divieto di transito in via Giacosa tra corso Massimo d’Azeglio a via Ormea. Fine lavori 21 aprile; Lavori in via Ventimiglia dai numeri civici 108 al 168 con restringimento della carreggiata e istituzione del senso unico regolato. Fine lavori 28 aprile; Lavori in corso Potenza da via Calabria a via Pianezza con soppressione temporanea della pista ciclabile lungo il controviale est di corso Potenza da via Calabria a via Pianezza. Fine lavori 3 maggio. Richiesta proroga fino al 30 aprile per il completamento dei lavori in via Muratori dai numeri civici 34 al 36 (divieto di sosta e rimozione forzata su ambo i lati di via Leonardo Da Vinci all’intersezione con via Muratori). Istituzione del senso unico alternato a vista lungo corso Raffaello dal numero civico 5 al 7 con diritto di precedenza ai veicoli diretti da ovest a est. Fine lavori 27 aprile.

7. GTT al fine di proseguire i lavori di rinnovo dei binari in corso Unione Sovietica/corso Cosenza ha richiesto una proroga fino al 28 aprile. Durante i lavori ci sarà l’istituzione del divieto di fermata con rimozione coatta sul lato ovest della carreggiata di corso Unione Sovietica dal civico 256 a corso Cosenza; lavori in via Madama Cristina nel tratto compreso tra corso Raffaello e corso Dante compreso per il risanamento della pavimentazione bituminosa. Durante gli interventi ci sarà lo spostamento della linea mezzeria di via Madama Cristina, tra corso Raffaello e corso Dante per l’istituzione del doppio senso di marcia e la soppressione dei passaggi pedonali, uno alla volta, in via Madama Cristina tra corso Raffaello e corso Dante. Fine lavori 30 giugno.

8. Il Dipartimento Grandi opere, Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino effettuerà dei lavori per la realizzazione delle modifiche viabili al progetto REACT aree CAR FREE in via Capua da corso Umbria a via Livorno. Fine lavori 30 giugno.

9. Richiesta proroga fino al 30 aprile per il completamento dei lavori inerenti al progetto Biciplan in corso Orbassano, via Tirreno e largo Orbassano. Nelle zone interessate ai lavori ci sarà il divieto di sosta e fermata su tutta l’area a parcheggio.

10. Be Change sta effettuando degli interventi in via Vigone angolo corso Racconigi, via Dante Di Nanni 28, via Borgaro 2, corso Bolzano 30, via Guidi 10/a, via Cherubini 76, via Massari di fronte al civico 83/b (lato dispari), corso Peschiera 241. Fine lavori 1 maggio.

NB: Le date di fine lavori sono indicative perché soggette a eventuali proroghe.