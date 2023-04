Cena a Roma dall'ambasciatore Usa: tra i big dell'economia c'è anche il torinese Enrico Rosso

C'era anche Torino, seduta al tavolo dei "grandi" che nei giorni scorsi si sono dati appuntamento a Villa Taverna, la residenza romana dell’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia.



In mezzo a tanti big dell'economia a stelle e strisce, infatti, è stato invitato anche Enrico Maria Rosso, ambasciatore onorario della Camera di Commercio Americana a Torino. Con lui, in un'apericena molto ristretta, c'erano anche Angela Natale, ceo di Boeing Europa, la ceo di Pfizer e i maggiori rappresentanti delle più importanti aziende americane in Italia.



Si è trattato di un momento conviviale, ma anche di rappresentanza: un'occasione per rinsaldare legami, conoscenze e collaborazioni. Un momento strategico per un territorio come quello torinese e piemontese, che cercano di attirare sempre nuovi investimenti, anche dall'estero.