Per consentire lo svolgimento dei lavori di ripristino a seguito di un intervento urgente per una fuga di gas, fino a venerdì 14 aprile dalle ore 8 alle 18 la carreggiata sud di corso Allamano all'altezza della ditta Tecnotempra nel senso di marcia Rivoli-Torino, tra via Cumiana e via Bertone, sarà ristretta la carreggiata da tre a una corsia.