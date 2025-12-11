Terminata la riasfaltatura della strada provinciale 122 a Gassino

A Gassino sono terminati in anticipo rispetto al previsto i lavori per la manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 122 di Chieri, consistenti nella riasfaltatura del piano viabile. In vista dell’apertura del cantiere era stata emessa un’ordinanza, ora superata, che prevedeva l’istituzione di un senso unico alternato e del divieto di sorpasso e sosta per tutti i veicoli dal 9 al 12 dicembre tra il km 32+600 e il km 33+850.

Sempre per consentire la manutenzione della pavimentazione stradale, da lunedì 15 a mercoledì 17 a Settimo Vittone la diramazione 1 della Strada Provinciale 72 di Nomaglio sarà chiusa dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 dal km 1+500 al km 0+700 . La chiusura non si protrarrà oltre il termine dei lavori.