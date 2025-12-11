Beinasco: finiti i lavori per il teleriscaldamento, al via la riasfaltatura delle strade

A fine ottobre si erano conclusi i lavori del teleriscaldamento a Borgaretto e molte strade di Beinasco erano risultate ammalorate, piene di buche e voragini al termine degli interventi.

Nei giorni scorsi sono partiti gli interventi di riasfaltatura nelle vie della frazione di Beinasco, con gli operai impegnati a rimettere al posto le strade. "I lavori – pagati interamente dall'azienda del teleriscaldamento, senza un euro di spesa per i contribuenti – stanno procedendo con l'asfaltatura definitiva nei tratti del primo lotto", ha sottolineato il sindaco Daniel Cannati.

In strada Borgaretto la situazione più critica

Ora ci si concentrerà sulla parte più critica: il tratto di strada Borgaretto che ricade sotto il comune di Orbassano. "Poi ci si fermerà per l'inverno e si riprenderà in primavera, quando il terreno sarà più assestato", ha spiegato Cannati concludendo con un auspicio: "Servirà ancora un po' di pazienza, ma al termine di questi interventi Borgaretto avrà strade in condizioni molto migliori di prima".