Posticipata ancora di un anno l’illuminazione delle strisce pedonali di Luserna San Giovanni

Non è stato ancora il 2025 ma potrebbe essere il 2026, l’anno in cui verrà migliorata la sicurezza stradale sugli attraversamenti pedonali della 161, la strada provinciale che attraversa Luserna San Giovanni.

A dicembre 2024, rispondendo a un’interrogazione della minoranza, l’Amministrazione comunale aveva dichiarato che l’anno successivo sarebbero stati illuminati almeno alcuni degli attraversamenti del centro paese, dove in passato erano stati investiti dei pedoni. Ad aprile 2025 l’intervento era rientrato tra le priorità a cui destinare l’avanzo di amministrazione.

“Tuttavia, il costo della progettazione della piscina ha impedito altri interventi come questo. Ed è il motivo per cui abbiamo cercato altre risorse da investire sulla sicurezza stradale” argomenta il sindaco, Duilio Canale. Il Comune infatti sarebbe in procinto di ricevere la conferma o meno di un finanziamento statale di 100.000 euro: “Dovremo avere una risposta nelle prossime settimane e questo ci permetterebbe di progettare e realizzare l’intervento nel 2026”.

Nel caso le risorse venissero assegnate cambierebbe però l’obiettivo del progetto, rispetto a ciò che era stato annunciato in passato: “Non si tratterebbe più di scegliere alcuni attraversamenti ma di migliorare l’illuminazione di tutti quelli tracciati sulla Sp 161 – rivela Canale –. Sarebbero in tutto una quindicina”.