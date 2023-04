La Supply Chain Challenge di Makeitalia torna al Politecnico di Torino

Il Politecnico di Torino conferma anche per quest’anno la partecipazione alla Supply Chain Challenge, seconda edizione. Un evento che nasce da un’idea di Makeitalia, azienda modenese che si occupa di Supply Chain Management, la gestione della catena di fornitura, da oltre 15 anni.

Si tratta del Campionato Nazionale in ambito Supply Chain che coinvolge differenti Atenei Italiani, in particolare i corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, da Trento a Cosenza, e che si svolge durante l’intero anno accademico in corso.

Obiettivo: individuare i Campioni Italiani di Supply Chain. Makeitalia ha, infatti, la volontà di far emergere i migliori talenti, coloro che un domani si occuperanno di Supply Chain, attraverso una Challenge innovativa.