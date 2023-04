La Polizia compie 171 anni, la cerimonia a Torino: “Abbiamo il dovere di esserci sempre, in ogni angolo della città” [FOTO]

Torino celebra la Polizia di Stato, che nella giornata di oggi ha festeggiato in tutta Italia i 171 anni di storia. E’ iniziata alle 8:30 nel cortile d’onore della Questura la giornata di cerimonie, proseguita poi al conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Ciarambino: "Il dovere di distinguerci, sempre"

Qui, in piazza Bodoni, con le vetture della polizia a fare da cornice, si è svolta la cerimonia e la premiazione degli agenti capaci di distinguersi per meriti. “Abbiamo il dovere di esserci sempre, di esserci per tutti” sono le parole che il questore di Torino Vincenzo Ciarambino ha rivolto ai poliziotti presenti, alle autorità e agli appartenenti alle forze dell’ordine presenti in sala.

“Per noi poliziotti è importante essere parte della comunità a cui prestiamo servizio: solo integrandoci la sentiamo nostra” ha proseguito Ciarambino. “Esserci sempre e ovunque, in ogni angolo della città è la nostra missione: a volte basta la semplice presenza di una volante o di una divisa per portare tranquillità e sicurezza a tutte quelle fasce deboli che la percepiscono meno”.

"Troppi silenzi sul tema dell'ufficio immigrazione"

L’occasione della celebrazione del 171° anniversario della fondazione della polizia è poi servita per affrontare uno dei principali problemi, quello dell’Ufficio Immigrazione: “Rilevo un grave e preoccupante silenzio istituzionale per il reperimento di sedi alternative per consentire un approccio più confortevole e degno di una città che, nella seconda metà del non lontano '900, ha segnato tappe decisive del suo sviluppo demografico, migratorio ed economico” sono le parole di Ciarambino.

Il questore ha però ricordato che nonostante le criticità legate alla sede, la polizia “sta cercando di supplire alle difficoltà con un impegno che fonde valori di abnegazione e capacita di assistenza”. I risultati? La capacità di assistere 800 persone al giorno, regolando la loro integrazione.

"Basta indulgenza contro chi attacca la Polizia"

In ultimo, un passaggio sulla magistratura, capace di “esercitare la propria funzione senza titubanze e indulgenza verso chi tuttora si rende protagonista di decennali attacchi alle forze di polizia nelle manifestazioni, con azioni di prevaricazione e soprusi”.