Torino Comics, ultimi giorni prima che su Torino si accumuli un cielo di "nuvolette"

Ultimi rintocchi per il conto alla rovescia che separa Torino dall'edizione 2023 di Torino Comics, l'appuntamento legato al mondo dei fumetti (e non solo) che dal 14 al 16 aprile si svolge a Lingotto Fiere e che celebra la sua edizione numero 27. La manifestazione, organizzata da Just for fun in joint venture con GL events Italia, richiama ogni anno nel capoluogo piemontese decine di migliaia di appassionati di fumetto, manga, anime, cinema, games, esport, videogames e naturalmente gli immancabili cosplayer, provenienti da tutta Italia. La manifestazione si svolge nei Padiglioni 1, 2 e 3 di Lingotto Fiere, per un totale di 38.500 metri quadri.

Sette aree tematiche

Sono sette le aree tematiche principali dell’evento: area Comics, con i protagonisti del mondo del fumetto, sketch e disegni personalizzati, conferenze e incontri. Area Cosplay: competizioni internazionali, grandi ospiti, karaoke e karacosplay, workshop tematici. Games, Esport e Videogames, con le finali nazionali dei tornei dei più importanti titoli del mercato, giochi di ruolo, di carte e da tavolo, dimostrazioni dal vivo e la presenza dei maggiori editori italiani. Musica & live: intrattenimento, esibizioni e concerti. Cinema: una sala che ospita la rassegna di cinema d’animazione. Doppiaggio: con le voci più celebri di film, serie tv e cartoni animati. Content Creator: youtuber, tiktoker, e streamer incontrano il pubblico.

Una fiera che vuole essere davvero per tutti e tutte, facilmente accessibile e fruibile. È frutto del lavoro svolto in collaborazione con il progetto Agenda della Disabilità, realizzato dalla Consulta per le Persone in Difficoltà con la Fondazione CRT per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità. A Torino Comics il tema dell’accessibilità si sviluppa su due fronti: rendendo l’evento e gli spazi di Lingotto Fiere fruibili anche per persone con disabilità (presente, vicino al main stage, un’area per le persone in carrozzina e pedane che ne facilitano l’accesso); sensibilizzando tutto il pubblico. Un’area del Padiglione 2 è concepita e allestita per proporre al pubblico attività, giochi e percorsi per provare a mettersi nei panni dell’altro e comprendere come la disabilità non sia un mondo a parte, ma parte di questo mondo.

I grandi nomi del fumetto e del disegno

Un’edizione che vede il fumetto e i suoi editori al centro. Tra gli editori presenti, le grandi firme di NPE Edizioni, 001 Edizioni, 9Art, Edizioni BD, Comicout, Cut-Up Publishing, Sbam! Comics, Magic Press e Tunuè. Be your superhero, il manifesto ufficiale della XXVII edizione di Torino Comics, è disegnato da Gabriele Dell’Otto, fumettista e illustratore romano celebre in tutto il mondo e ospite d’onore della manifestazione.

Oltre a Dell’Otto sono presenti a Torino numerosi altri autori del mondo Marvel, come Francesco Manna, Luca Maresca e Alessandro Cappuccio; tra i grandi nomi del fumetto italiano spiccano inoltre le presenze di Alfredo Castelli, Paolo Mottura, Roberto Gagnor, Antonio Lapone, Claudio Chiaverotti. Torna l’area dedicata a Diabolik, con autori e autrici della casa editrice Astorina. Ritorna anche l'area Dungeon, a cura dell'associazione La Fortezza, che accoglie nel suo spazio, oltre a combattimenti, percorsi di gioco di ruolo dal vivo, un gruppo di falconieri e intrattenimento per grandi e piccini, un ospite davvero d'eccezione, l’argentino Hector Gustavo Cabral Corvalán, in arte Ciruelo, uno dei più grandi nomi dell’arte fantasy contemporanea.

Numerosi gli incontri in programma, tra presentazioni editoriali, dibattiti e tavole rotonde sui temi più caldi del momento, tra cui quello delle intelligenze artificiali, che ha coinvolto anche il mondo del fumetto: se ne parla in due appuntamenti: AI e umanità: un rapporto d’amore, di lavoro, commercio o una futuribile schiavitù? con Alessandro Sidoti e Rossana Berretta, e Quale creatività per l’intelligenza artificiale? con Francesca Perri, Stefania Caretta e Sergio Giardo. Si analizzano intelligenze artificiali neurali e scenari futuri possibili, con alcuni esempi di immagini create da una IA per la realizzazione di copertine di albi di fumetti.

100 anni di Jacovitti

Torino Comics celebra i 100 anni dalla nascita di Benito Jacovitti, uno degli autori italiani di fumetti più importanti del Novecento. Sabato 15 è in programma l’incontro 100 anni di Jacovitti: 1923-2023, con Alessandro Santi, Dino Aloi e Marco Di Nicola. Si parla del nuovo libro Tutti i Pinocchi di Jacovitti (Luglio ed.) e delle iniziative di Poste Italiane per celebrare l’ideatore di Cocco Bill e Cip l'arcipoliziotto. Presso lo stand di Poste Italiane è allestita una mostra dedicata a Jacovitti e sono disponibili prodotti dedicati all’artista, tra cui una litografia che ritrae il personaggio di Coccobill, un folder e un cofanetto con sei cartoline.

L’area family

Una delle grandi novità di questa edizione è l’Area family, un’area di gioco, attività e relax protetta ma stimolante, in collaborazione con Carioca, che da sempre promuove il colore e la creatività per tutta la famiglia, e Quercetti, con i suoi giochi che stimolano attraverso l’esperienza, l’immaginazione e la curiosità. Si può accedere al nuovo spazio dedicato alle famiglie e ai piccolissimi liberamente durante tutte le giornate di evento. Giochi, costruzioni, colori per disegnare, cuscinoni sono a disposizione dei piccoli visitatori accompagnati: quizzoni a tema Comics, spettacoli con le bolle di sapone, truccabimbi per trasformarsi nel proprio personaggio preferito e una bellissima tela bianca da colorare e disegnare è quello che si può trovare nell’area family. Due volte al giorno è previsto un vero e proprio itinerario di attività con spettacoli, letture animate e ospite dell’area anche la magia di Masters of Magic.

Debuttano i laboratori per le scuole

Torino Comics apre alle scuole con progetti educativi, laboratori e incontri. Un tutto esaurito a poche settimane dall’apertura delle iscrizioni e quasi 1500 gli studenti e le studentesse in arrivo. Hanno aderito oltre settanta classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, provenienti da tutta Italia. Tra i laboratori proposti: laboratorio di fumetto, in collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Torino; laboratorio creativo “Crea il tuo cosplay”; masterclass di trucco scenografico; “Provaci Tu!”: laboratorio sensoriale dedicato all’inclusione; sostenibilità: un laboratorio sui temi del consumo dell’acqua e dei danni da abuso di plastica, in collaborazione con Hydra.

Doppiaggio e cinema d’animazione: il Sardinia Film Festival a Torino Comics

Il Sardinia Film Festival a Torino Comics: la manifestazione ha attivato quest’anno una partnership con la rassegna di cinema d’animazione di Alghero. In Sala Rossa sono in programma proiezioni di cortometraggi e lungometraggi, incontri con gli ospiti, tra cui Bruno Bozzetto, animatore, disegnatore e regista italiano, Donato Sansone, regista candidato ai César, gli oscar francesi dell’animazione, e Mario Addis, uno dei maestri dell’animazione italiana. In programma in sala le proiezioni dei film premiati all’edizione 2022 del Sardinia Film Festival e dei corti del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Tornano come ogni anno gli amatissimi doppiatori, voci celebri del mondo del cinema, delle serie tv e dei cartoni animati: tra gli ospiti Renato Novara ed Elisabetta Spinelli, che hanno prestato le voci ai protagonisti di How I met your mother, One Piece e Sailor Moon.

La Zona Rossa: l’area di Torino Comics vietata ai minori

Debutta la Zona Rossa, un’area dedicata ai fumetti erotici. All’interno dell’area sono allestite 5 mostre dedicate al fumetto erotico: "I maestri dell’eros italiano", a cura di Torino Comics, che raccoglie le tavole di alcuni dei più grandi fumettisti italiani che si sono cimentati nel genere, tra cui Manara, Jacovitti, Crepax, Giardino, Serpieri; "I maestri dell'eros giapponese" è una esposizione di 10 tavole di mangaka giapponesi a tema erotico, realizzata in collaborazione con Magic Press.

“Proibito” è l’esposizione dedicata interamente a Luis Quiles, in arte Gunsmithcat, grande artista spagnolo, diventato un modello per le nuove generazioni con i suoi disegni provocatori su temi come prostituzione, omofobia, sfruttamento, carestie, droga, guerra e social network. “L’eros contemporaneo” mette in mostra alcune tavole di autrici erotiche italiane contemporanee; disabilità e sessualità sono invece le tematiche della mostra curata da Sensuability, che porta a Comics anche un cortometraggio sul tema. Main partner della Zona Rossa è Mysecretcase. All'interno della Zona Rossa è allestito il box Your secret, dove il pubblico può lasciare bigliettini anonimi con scritti i propri desideri più segreti e hot: ogni giorno verranno estratti alcuni biglietti che saranno poi immediatamente rappresentati graficamente dai fumettisti ospiti all’evento ed esposti nel Wall of dreams.

I concerti: Giorgio Vanni, Gem Boy e Cristina D’avena

Torna anche per questa edizione di Torino Comics l’area musica. Sabato 15 alle 18 protagonista assoluto è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati italiani degli anni ’90 e 2000. La regina delle sigle tv Cristina D’Avena torna a Torino: domenica 16 alle 18 si esibisce sul main stage di Torino Comics insieme ai Gem Boy, gruppo rock demenziale celebre per le cover parodistiche delle sigle dei cartoni animati.

Torna la Battle of the bands. In collaborazione con Joey's Garage e Magazzino Musicale Merula, Torino Comics organizza un contest dedicato a tutti i rockettari (e non solo) sabato 15 e domenica 16. La giornata di venerdì è invece interamente dedicata all’iniziativa School of Rock: in occasione dei 20 anni dall’uscita del film cult con Jack Black, Torino Comics ospita oltre 50 allievi di scuole di musica provenienti da tutto il nord Italia.

La cucina giapponese: a Torino Comics ospite per la prima volta Chef Hiro

L’edizione 2023 di Torino Comics si apre al food. Ospite d’eccellenza è Chef Hiro, Ambasciatore della Cucina Giapponese in Italia. Durante lo showcoocking sul main stage, sabato 15 aprile alle ore 11, chef Hiro presenta al pubblico uno dei suoi piatti, che sono un viaggio, una suggestione, influenzati dalla cultura orientale, supportati da studi internazionali e realizzati con ingredienti di stagione. La filosofia è semplice: le mani dello chef sono lo strumento principale per mettere in collegamento Natura e colui che mangerà il piatto finale.

Due competizioni cosplay internazionali

Torino Comics è uno dei principali luoghi di ritrovo a livello nazionale per il mondo cosplay, con numerosi eventi e attività organizzati in collaborazione con l’associazione Cospa Family. Dal 2017 Torino Comics ospita la tappa italiana dell'International Cosplay League, una competizione cosplay mondiale le cui finali 2023 si svolgeranno a settembre a Madrid. Dal 2022 inoltre Torino Comics ospita la tappa di qualificazione italiana dell’Europa Cosplay Cup, nuova competizione a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa.

Videogames: 5 spazi tematici