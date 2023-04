Moncalieri e Nichelino scendono in campo a favore delle Molinette

Il 13 maggio dello scorso anno politici e amministratori di Nichelino e Moncalieri erano scesi in campo a a favore delle associazioni impegnate in progetti di aiuto pro Ucraina, raccogliendo oltre 1700 euro.

In campo a favore di Molinette e associazione Donnatea

Venerdì 14 aprile è in programma la seconda edizione della Partita del Cuore, che stavolta si giocherà al campo sportivo di via Confalonieri a Moncalieri, a partire dalle ore 19, per una sfida di calcio a 7 che vuole raccogliere fondi a favore di Fondazione Ricerca Molinette Onlus, diretta dal professor Francesco Novelli, oltre a sostenere anche l'associazione DonnaTea APS, per progetti che intendono aiutare i malati oncologici.

L'appello di Beppe Messina: "Aiutiamo chi è in difficoltà"

L’ingresso è a offerta libera e l'invito fatto da Beppe Messina, assessore allo Sport del Comune di Moncalieri, è di partecipare numerosi. "Siamo certi che attraverso queste iniziative possiamo fare, ancora una volta, del bene a persone oggi in difficoltà. Viva lo sport, viva la solidarietà!".