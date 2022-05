Nella partita del cuore Nichelino-Moncalieri vince la solidarietà: raccolti 1700 euro per l'Ucraina [FOTO]

Nella partita del cuore Nichelino-Moncalieri vince la solidarietà: 1700 euro per l'Ucraina

Maggioranza e opposizione per una volta sono state dalla stessa parte, giovani e meno giovani, consiglieri comunali e assessori hanno sposato tutti la stessa causa. Questo è stato il senso della Partita del Cuore, che ieri sera ha visto la squadra dei politici di Moncalieri imporsi per 2-1 su quella di Nichelino, nella sfida di calcio a 7 giocata al centro sportivo nichelinese di via Berlinguer.

Ma il risultato non contava, a vincere è stata la solidarietà, perché questo incontro serviva per raccogliere fondi a favore delle associazioni che sostengono progetti di aiuto pro Ucraina e iniziative di accoglienza per i profughi che scappano dalla guerra.

Alla fine sono stati raccolti oltre 1700 euro: mille saranno devoluti a Carità senza Frontiere e 700 all'associazione San Matteo onlus.