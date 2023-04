A Villaretto servizio bus a chiamata tramite app. Foglietta: "Copriamo territori scoperti"

A Villaretto un servizio bus a chiamata tramite un'apposita app . È una delle soluzioni su cui sta lavorando il Comune nell'ambito del piano di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico per le zone di Barca/Bertolla/San Mauro che vedrà la luce a giugno 2023. Ad annunciare la novità per l'area di Torino nord l'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta , durante la presentazione del bilancio di previsione sulle sue materie.

Autobus a chiamata

"Andremo nelle Circoscrizioni - ha spiegato l'esponente della giunta Lo Russo - e ci confronteremo. Non c'è la volontà di tagliare fuori dei territori, ma riorganizzare in questi ultimi il trasporto pubblico locale". In quest'ottica l'idea è di inserire a Villaretto un servizio a chiamata. "Per elaborare l'offerta - ha chiarito Foglietta - bisogna valutare la domanda: se a Villaretto ci sono 3-4 richieste, non serve un pullman da 18 metri. Andiamo a coprire i territori, che sinora erano scoperti, con un servizio a chiamata".

Su modello di quanto sperimentato negli scorsi mesi a Settimo, Palazzo Civico punta su servizio di trasporto pubblico su richiesta che funzionerà tramite app. Una sorta di autobus “senza linea” personalizzato che porti le persone dove hanno bisogno, sul territorio comunale.