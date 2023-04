Manutenzione notturna sul raccordo Torino-Caselle: come cambia la viabilità

Anas ha programmato i lavori di manutenzione del cavalcavia danneggiato superficialmente da un mezzo pesante fuori sagoma nella serata di martedì 4 aprile lungo la rampa dello svincolo n.1/Tangenziale, sulla carreggiata in direzione Torino del Raccordo Autostradale 10 “Torino-Caselle”.

Per consentire gli interventi è prevista la chiusura al traffico della rampa di uscita dal Raccordo dello svincolo n. 1/Tangenziale per chi viaggia da Caselle in direzione A55 per Piacenza e Milano.

Sempre all’altezza dello svincolo n. 1/Tangenziale è inoltre prevista la chiusura della rampa di ingresso sul Raccordo in direzione Torino per il flusso dalla A55 proveniente sia da Piacenza che da Milano.

La limitazione sarà attiva dalle ore 22 di oggi, mercoledì 12 aprile, alle 6 di domani giovedì 13 aprile.

Durante la chiusura il traffico in uscita dal Raccordo potrà proseguire in direzione Corso Grosseto, reimmettersi sul Raccordo per Caselle e uscire allo svincolo n.1. Per chi entra sul Raccordo in direzione Torino è prevista la deviazione per Caselle con inversione di marcia per Torino allo svincolo n. 2/Borgaro.

I percorsi alternativi saranno indicati in loco tramite apposita segnaletica.