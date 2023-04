Poirino, all'Unitre la conferenza di Banca Territori del Monviso su credito, mutualità, etica e solidarietà

“Specificità del credito cooperativo: mutualità, etica e solidarietà” questo il titolo della conferenza tenuta presso l’Unitrè di Poirino da Banca Territori del Monviso. Sono intervenuti l’Amministratore Avv. Franco Gambino, il Direttore Generale Avv. Luca Murazzano, la Responsabile Relazioni Esterne e Marketing Dott.ssa Benedetta Rey e la Responsabile della Filiale di Poirino Dott.ssa Elena Fantinato, introdotti dal moderatore Professor Alessandro Crivello. Presente anche l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Angelita Mollo e dall’Assessore Antonio Curiale.

Il tema centrale del convegno è stato il confronto sull’esperienza cooperativa e mutualistica, un modello di sviluppo integrale per le comunità, inclusivo e sostenibile che Banca Territori del Monviso adotta completamente nel proprio contesto di riferimento. La conferenza è stata inoltre un’occasione per ripercorrere la genesi e l’evoluzione del credito cooperativo: dagli ideali a base della nascita, sul finire dell’Ottocento, del movimento della cooperazione di credito all’avvio dei Gruppi Bancari Cooperativi nel 2019.

Focus particolare è stato posto a prerogative e privilegi riservati ai Soci della Bcc, che sono il motore pulsante dell’Istituto. “Questo appuntamento ha permesso un importante confronto con il territorio in cui operiamo – commentano l’Amministratore Gambino e il Direttore Murazzano -. Ringraziamo l’Unitrè di Poirino per averci invitato, in particolar modo il Presidente Isabella Gola e il Professor Alessandro Crivello, insieme a tutto il direttivo e i partecipanti”.