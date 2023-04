Rivoli, il Pd chiede al Comune di acquistare una nuova auto pompa per i Vigili del Fuoco

Il segretario del Pd di Rivoli Alessandro Errigo, con una mozione presentata al Consiglio comunale, ha chiesto all'Amministrazione e al Sindaco Andrea Tragaioli di intervenire con almeno 150.000 euro dell'avanzo di bilancio per l’acquisto dell’Auto Pompa Soccorso necessaria al Distaccamento dei volontari dei Vigili del fuoco.

"Trovando l’accordo con i Comuni di Rosta e Villarbasse si possono reperire le restanti risorse necessarie all’acquisto del mezzo", ha fatto notare il Pd. "L’Auto Pompa fino ad oggi in dotazione al Distaccamento di Rivoli fu acquistata grazie a fondi di Amministrazioni Comunali ed immatricolato nel 2004. Da allora, nonostante la manutenzione ordinaria e straordinaria effettuata con regolarità dal Distaccamento, a causa dell’utilizzo intensivo del mezzo si è reso necessario rottamarlo e, ad oggi, non è ancora stato possibile rimpiazzarlo per mancanza di fondi".

"La mancanza determina lunghi periodi di inattività e il personale volontario di Rivoli ha già manifestato la volontà di impegnare il proprio tempo in favore di altri Distaccamenti maggiormente operativi. Le criticità evidenziate porteranno quasi sicuramente alla definitiva NON OPERATIVITA’ del Distaccamento o, nel peggiore dei casi, alla sua chiusura con la conseguenza di un peggioramento del servizio tecnico urgente per i comuni di Rivoli, Rosta e Villarbasse", prosegue la nota del Pd.

"Gli interventi di maggior frequenza sono, in ordine di manifestazione: incendi, soccorsi alla persona, apertura porte, frane, dissesti, soccorsi generici, fughe di gas, danni per eventi metereologici, incidenti stradali. Nel quinquennio 2018-2022, il Distaccamento di Rivoli ha visto crescere progressivamente il numero di uscite in soccorso a persone e/o cose. Nello specifico, nel 2018 sono stati registrati 702 interventi mentre nel 2022 sono stati registrati 1.053 interventi di cui 269 per incendi e 414 per soccorso a persone. In ragione della natura dei soccorsi effettuati, il mezzo in uso ai VVF di maggior utilizzo è l’Auto Pompa Soccorso composta da una cabina in grado di trasportare sul luogo del soccorso un’intera squadra di circa 5-6 operatori".

"Il mezzo viene utilizzato negli interventi di spegnimento incendi, nei soccorsi per incidenti stradali e nel soccorso a persone; l’Auto Pompa costituisce il mezzo principale in dotazione ad un Distaccamento VVF soprattutto se quest’ultimo è caratterizzato da un numero di interventi così importante come quello registrato dal Distaccamento di Rivoli. Il Distaccamento VVF Volontari di Rivoli, grazie alla profonda conoscenza e al legame col territorio (operativo dal 1851), è una realtà in grado di garantire in caso di emergenza risposte rapidissime garantendo il servizio di “Soccorso Tecnico Urgente”. In assenza del mezzo tutto il nostro territorio perderà sicuramente tempestività di intervento e rischia di veder venire meno il numero di volontari necessari a tenere aperto il Distaccamento di Rivoli".

Il Pd conclude sottolineando che "Rivoli non può permettersi di perdere la presenza sul territorio dei Vigili del Fuoco Volontari e sarà necessario l’impegno dell’amministrazione per porre rimedio a questo grave problema che siamo certi interessa tutti i cittadini".