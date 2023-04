Acqua frizzante a casa: dove acquistare l'erogatore a Torino

Vuoi avere acqua frizzante direttamente a casa tua senza ricorrere alle pesanti bottiglie di plastica? Scopri come ottenerla nel nostro nuovo articolo.

Grazie alle moderne tecnologie nel campo dei distributori d’acqua, oggi è possibile ottenere acqua frizzante direttamente a casa propria.

In che modo? Nel tempo i metodi sono cambiati più e più volte, passando dalla bottiglia di plastica del supermercato alle cartucce, fino ai gasatori d’acqua.

Tuttavia queste soluzioni hanno presentato, nel corso degli anni, i propri limiti economici e ambientali e per questo sempre più consumatori decidono di ottenere acqua frizzante comodamente dal proprio lavandino con l’introduzione di un erogatore domestico.

Se sei un amante delle bollicine ma non vuoi rinunciare alla freschezza e alla qualità dell’acqua, l’erogatore con frigogasatore è la soluzione migliore. Utilizzando l’acqua della rete idrica, sempre in movimento e ben controllata, l’erogatore garantisce acqua frizzante di qualità eccellente.

Scopriamo come funziona, come scegliere l’erogatore adatto alle tue esigenze e perché affidarsi a Hydra a Torino.

Come ottenere acqua frizzante direttamente a casa tua

Tra i sistemi di gasatura dell’acqua, uno tra i più famosi è quello che prevede delle cartucce di ricarica per aggiungere anidride carbonica all’acqua del rubinetto.

L’acqua viene quindi prima spillata dal rubinetto, poi posta nella bottiglia adatta e poi nel dispositivo che la renderà frizzante.

Si tratta di un metodo comodo per gasare limitate quantità d’acqua come una o due bottiglie, ma che non si adatta alle necessità di una famiglia o di persone che bevono regolarmente acqua frizzante.

Inoltre, le cartucce vanno ricaricate di continuo e possono esaurirsi in fretta, a seconda del grado di gasatura che si vuole raggiungere.

L’erogatore d’acqua frizzante si rivela più efficiente dal punto di vista della quantità e della qualità d’acqua gassata che riesce ad erogare ogni volta che viene azionato.

Basta aprire il rubinetto scegliendo la giusta modalità d’acqua desiderata e il gioco è fatto.

Fresca, a temperatura ambiente, frizzante, naturale: grazie al dispenser sottobanco , che puoi trovare nel punto vendita Hydra a due passi da Torino, è possibile ottenere diverse tipologie d’acqua con un unico dispositivo.,

Inoltre, supportando strumenti come la membrana osmotica e il carbonatore, il dispenser aiuta ad eliminare batteri ed impurità che potrebbero annidarsi nelle tubature delle abitazioni e di uffici.

La qualità dell’acqua infatti, seppur potabile e controllata, non è uguale in tutte le zone della nostra penisola.

In alcuni casi l’erogatore fornisce una protezione in più oltre alla normale disinfezione svolta dagli enti di controllo delle acque.

Erogatore d’acqua frizzante o cartucce? Qual è il metodo migliore

Riassumendo, utilizzare un erogatore d’acqua frizzante comporta numerosi vantaggi, non soltanto per la praticità d’uso ma anche per numerose altre ragioni. Vediamo quali sono.

L’acqua fredda migliora la “frizzantezza” dell’acqua.

A livello fisico, più la temperatura dell’acqua è bassa e più a lungo l’anidride carbonica si concentra al suo interno.

Scegliendo un erogatore puoi ottenere un’acqua con il giusto grado di gasatura e, allo stesso tempo, refrigerata grazie al circuito di raffreddamento incorporato nel dispositivo.

Puoi avere insomma acqua fresca e frizzante ogni volta che vuoi senza occupare spazio in frigo e senza dover ricordare di mettere una nuova bottiglia al fresco.

Ricariche a domicilio

Adottando un erogatore d’acqua frizzante, puoi ricevere le bombole di ricarica direttamente a casa tua, senza doverti recare al supermercato più volte per cercare la marca adatta al dispositivo di gasatura.

Anche il frigogasatore prevede infatti l’utilizzo di filtri per la gasatura dell’acqua: questi tuttavia permettono di ottenere molti più litri d’acqua frizzante e hanno una durata notevolmente superiore (circa 2 o 3 mesi) rispetto ad altri strumenti, a seconda dell’utilizzo che ne fa il consumatore.

Migliora l'acqua del rubinetto

Hydra propone erogatori d’acqua che supportano diverse tipologie di microfiltrazione: dal sistema UV all’ osmosi inversa , puoi scegliere la tecnologia che si adatta di più alle esigenze della tua famiglia e della tua casa.

Stop alla plastica

Un ulteriore aspetto spesso trascurato ma sempre più importante è la quantità di rifiuti che si produce utilizzando le cartucce d’anidride carbonica o, peggio ancora, le bottiglie di plastica.

Tutti siamo a conoscenza dei danni che la plastica ha creato al nostro pianeta . Grazie all’erogatore d’acqua puoi ridurre notevolmente la quantità di bottiglie di plastica in casa introducendo piuttosto le più sostenibili borracce in alluminio.

Come puoi vedere, i vantaggi sono davvero notevoli e soprattutto sostenibili.

Erogatore acqua Torino: 4 falsi miti sull’acqua frizzante

Sapevi che esistono alcuni falsi miti sull’acqua frizzante riguardo gli effetti che potrebbe avere sulla salute del nostro corpo?

Al contrario di quanto riportato da vecchie credenze, il prezioso oro blu proveniente dai nostri rubinetti (dotati di dispenser d’acqua frizzante ) è assolutamente sicura per tutti.

Bere acqua gassata rimane una pura scelta di gusto personale e non è causa di problemi come:

1. Eccessivo apporto calorico. L’acqua frizzante presenta le stesse caratteristiche dell’acqua naturale. L’unica differenza è, per l’appunto, la concentrazione di anidride carbonica che non influenza le calorie del liquido.

Può dare una sensazione di maggiore sazietà o “gonfiore” dovuta alla CO2 presente, ma l’acqua frizzante non ha alcun apporto calorico diverso da quella naturale.

Anche chi segue una dieta alimentare può assumerla tranquillamente.

2. Smalto dei denti rovinato. Secondo alcune notizie non verificate, l’acqua frizzante riuscirebbe a rovinare i nostri denti durante l’assunzione.

L’anidride carbonica, a contatto con la saliva, genera l’acido carbonico. Quest’ultimo abbassa effettivamente il pH del cavo orale (che normalmente è compreso tra i valori 6.5 e 7.5) ma ciò avviene per una frazione di tempo così breve che non avrebbe modo di intaccare lo smalto dei denti, molto resistente.

Lo smalto viene rovinato da abitudini sbagliate come un’igiene orale scorretta, il fumo o una dieta ricca di cibi acidi, bevande zuccherate e alcolici.

3. Ritenzione idrica. Durante il processo di aggiunta della CO2 nell’acqua, le caratteristiche di quest’ultima non cambiano dal punto di vista della concentrazione salina. Pertanto l’acqua frizzante non causa ritenzione idrica o altri problemi alla salute del nostro corpo.

Per chi invece soffre di meteorismo o sensazioni di gonfiore frequenti è consigliabile preferire acqua naturale a quella gassata.

4. Aumento della sete. Alcune persone, bevendo acqua frizzante non percepiscono la stessa sensazione dissetante di quella naturale. In realtà l’acqua gassata disseta allo stesso modo e persino più velocemente, grazie all’effetto che le bollicine provocano alle papille gustative.

Erogatore acqua frizzante Hydra: acqua gassata a Torino

Hydra è azienda leader nel settore degli erogatori d’acqua per la casa, gli uffici, attività nell’ambito della ristorazione e ambienti pubblici.

Con un’esperienza di oltre vent’anni alle spalle, Hydra produce dispositivi di alta qualità per la microfiltrazione dell’acqua proveniente dalla rete idrica, vantando un’ampia gamma di modelli diversi per ogni esigenza.

Dai sofisticati rubinetti per la cucina alle colonnine per bar e ristoranti, i nostri erogatori d’acqua si adattano ad ogni necessità, sia dal punto di vista funzionale che estetico.

Con diverse tipologie d’acqua a scelta tra temperatura ambiente, refrigerata liscia e refrigerata gasata, gli erogatori d’acqua frizzante Hydra sono perfetti per soddisfare i gusti di tutta la famiglia o di tutti i clienti.

Per questo motivo siamo diventati partner dei migliori locali come ristoranti , bar e pizzerie in tutta la città di Torino e provincia e non solo.

Puoi trovare gli erogatori firmati Hydra anche durante alcuni degli eventi internazionali più famosi come Sonic Park di Stupinigi e Ritmika a Moncalieri.