Disability Pride, la Regione smentisce: “Daremo il patrocinio, se si parla di disabilità siamo sempre in prima fila”

La Regione Piemonte darà il patrocinio al Disability Pride, che il 15 aprile avrò luogo a Torino. Ad annunciarlo il Governatore Alberto Cirio, smentendo di fatto le notizie circolate sul supporto negato: “E’ una polemica che trovo infondata, l’assessore Maurizio Marrone ha segnalato una potenziale criticità all’interno dell’iniziativa perché tra i proponenti è presente un’associazione che promuove il suicidio assistito, che è lontano anni luce dalla nostra sensibilità”.

“Dovevamo accertarci - ha proseguito Cirio - che questa manifestazione non parlasse di questi temi, temi etici e personali. Abbiamo approfondito nella serata di ieri, il tema è esclusivo sulla disabilità e quindi daremo il patrocinio. La nostra posizione è molto chiara”. Il presidente Cirio ha poi concluso: “E’ giusto che sia così, perché quando di parla di disabilità la Regione Piemonte e stata è e sarà sempre in prima fila”.

"Accogliamo con favore la decisione del Presidente Cirio di concedere il patrocinio al Disability Pride di Torino, smentendo di fatto la posizione dell’Assessore Marrone", ha dichiarato Sarah Disabato, Capogruppo regionale del M5S. "I pregiudizi ideologici dell’Assessore nei confronti delle battaglie portate avanti dall’associazione Luca Coscioni, battaglie sulla libertà di scelta che personalmente sostengo, non potevano condizionare il patrocinio su una manifestazione di grande importanza per affermare i diritti delle persone disabili. Invito l’Assessore e il Presidente Cirio a presenziare all’evento".

"Prendiamo atto della decisione del Presidente Cirio di accordare il patrocinio regionale al Disability Pride. Da sempre l'impegno a favore delle persone con disabilità è una colonna dell'azione politica dei Moderati e per noi il tema è fondamentale. Anche noi ci saremmo presi il tempo per comprendere il senso e i contenuti dell'iniziativa e, di fronte a un evento incentrato - per esempio - sul fine vita, saremmo stati perplessi anche noi", ha dichiarato il capogruppo dei Moderati Silvio Magliano.