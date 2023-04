Nichelino, da fine maggio ripartono i soggiorni marini per gli over 55

A Nichelino è iniziato il conto alla rovescia per il via alla stagione dei soggiorni marini dedicati agli over 55. Mete di quest’anno la Romagna e le Marche nel periodo dal 28 maggio all’ 11 giugno 2023.

Iscrizioni al via dal 19 aprile

Le iscrizioni sono possibili al Centro “Nicola Grosa” (tel. 011 6819740) dal 19 al 21 e dal 26 al 28 aprile, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, venerdì dalle 9 alle 12.30.Sono previste riduzioni per determinate fasce di reddito, presentando la dichiarazione Isee 2023.

La presentazione al Centro Grosa

Martedì 18 aprile alle 16.30 al Centro Sociale Grosa di via Galimberti sarà presentata l'intera iniziativa. In caso di disponibilità di posti, potranno iscriversi anche persone con meno di 55 anni.

Per ulteriori info: Ufficio Politiche Sociali – via Del Pascolo13/a - Tel. 011 6819 533/802 email: antonella.macri@comune.nichelino.to.it, annamaria.bisconti@comune.nichelino.to.it