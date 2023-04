Borgata Frassati, vivere tra auto incendiate e abbandono: la denuncia dei residenti [FOTO]

Problematiche e lamentele per chi abita in Borgata Frassati, zona Lucento

È difficile vivere in Borgata Frassati, a Torino Nord. I residenti manifestano disagi per la lontananza delle istituzioni, che da anni non riescono a risolvere alcuni dei problemi del quartiere come la cattiva illuminazione, le condizioni dei marciapiedi e la gestione della fossa biologica. La mancanza di punti di aggregazione e l'occupazione delle case popolari accentuano i problemi, creando malcontento negli abitanti della zona.

Un quartiere nel quartiere

Borgata Frassati è un complesso residenziale nella zona nord di Torino, nel quartiere di Lucento, all'interno della Circoscrizione 5. Si tratta di un'area relativamente recente, completata nei primi anni '90, che si sviluppa intorno ai civici 280 e 293 di via Pietro Cossa, a nord dell'ultimo tratto di Corso Regina Margherita prima della Tangenziale. Diverse palazzine compongono questi complessi residenziali che ospitano più di 4000 persone, situate rispettivamente a Est e Ovest di via Cossa, ma molti abitanti della zona lamentano la lontananza delle istituzioni.

Erba alta e addio area fitness

Il civico 293 è composto da una serie di palazzi allineati circolarmente con al centro una grande area verde, ma la manutenzione lascia a desiderare. L'erba è alta, le panchine sono al sole e i giochi per bambini sono insufficienti, con un solo scivolo e altalena che finiscono per essere contesi. Era stato costruito un percorso fitness, ma gli attrezzi, rovinati, sono stati smantellati. Nonostante le dimensioni, nel giardino non è presente un'area cani, che sono lasciati scorrazzare liberi. Il problema più grande di questa zona, forse, è proprio la mancanza di servizi e punti di aggregazione per giovani e anziani.

Poca luce per anziani e disabili

Nella zona del civico 280, invece, l'area giochi è più fornita. Lì i problemi sono altri, come l'accessibilità o la cattiva illuminazione. In zona abitano numerose persone che utilizzano la sedia a rotelle e in molti punti le radici degli alberi hanno divelto l'asfalto. In un tratto in particolare il marciapiede è interrotto da due ringhiere che rendono impossibile procedere, a causa di una radice particolarmente espansiva. C'è una pista per giocare a bocce ma non è mai stata ombreggiata, nonostante le segnalazioni dei residenti. Ma, soprattutto, a preoccupare i cittadini è la gestione della fossa biologica.

Niente fogna: fossa biologica

Data l'assenza di fognature, gli scarichi dei palazzi di via Pietro Cossa 280 finiscono in una fossa biologica situata tra le strade. Gli abitanti hanno riportato come siano necessari spurghi e manutenzioni più volte la settimana, e che questi interventi causino odori sgradevoli e sporcizia. Inoltre, per qualche motivo, c'è un ritorno dei liquami ai primi piani degli appartamenti.

Alcuni residenti hanno anche denunciato le occupazioni degli alloggi popolari. Una palazzina del civico 280, infatti, ospita appartamenti gestiti da ATC (Agenzia Territoriale per la Casa), che in parte sono liberi per questioni di sicurezza. Alcuni di questi alloggi liberi sono stati occupati impropriamente e i vicini lamentano i consumi di acqua ed energia che vengono pagati dal resto del condominio. Inoltre, hanno segnalato problemi di vandalismo e necessità di interventi di pulizia straordinaria, oltre a frequenti incendi di auto nel parcheggio privato della palazzina.

Magliano: "Segnaleremo a tutti, fino alla Regione"