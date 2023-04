Torinese in giro per Biella trovato alla guida senza revisione e assicurazione

Nel pomeriggio di ieri, 14 aprile, durante il servizio sul territorio, la Polizia Locale di Biella ha effettuato un controllo in dinamica su un veicolo in strada Corso San Maurizio: si è scoperto che lo stesso è risultato senza revisione dal 2020 e con assicurazione scaduta dal 2021.

Il conducente, un ragazzo del '85, residente nella provincia di Torino, è stato sanzionato ai sensi dell'articolo 80 del Codice della Strada per aver circolato senza la prescritta revisione (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria e sospensione dalla circolazione del veicolo) e dell’articolo 193 per aver circolato senza la prescritta assicurazione. In questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, con decurtazione di 5 punti sulla patente e sequestro del veicolo.