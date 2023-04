Eventi |

La Reale Mutua dei "piccoli" non tradisce nella fase a orologio: impresa anche a Udine e vittoria 75-64

Il miglior marcatore dei gialloblu è Ron Jackson con 21 punti, in una gara in cui mancavano sia Guariglia che Poser

Vittoria esterna della Reale Mutua sul parquet di Udine

Impresa della Reale Mutua Torino che vince al PalaCarnera di Udine con il punteggio di 75-64. Tre uomini in doppia cifra per i ragazzi di coach Franco Ciani con Ron Jackson il miglior realizzatore con 21 punti a referto. Ci pensa Simone Pepe ad aprire le marcature, con Jackson a dargli man forte (5-1). Esposito schiaccia la parità a quota 5 dopo 2’ di partita. Si sblocca anche capitan De Vico che segna la tripla del 9-5 gialloblù. Jackson schiaccia in contropiede e Torino va sul 13-7 a metà primo quarto. Pellegrino segna su rimbalzo offensivo e Udine torna sul -2 (13-11 a 3’30” dalla prima pausa). La tripla di Nobile riporta l’APU ad un solo punto di distacco (16-15), che è anche il punteggio con cui si chiude il primo periodo. Il secondo quarto parte con la tripla di Antonutti, che dà il primo vantaggio di serata a Udine (18-16), ma Mayfield impatta subito la contesa. Sul punteggio di perfetta parità a quota 20 coach Franco Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Pepe segna quattro punti consecutivi e la Reale Mutua va sul +4 (24-20 a metà quarto). Briscoe trova il gioco da tre punti che dimezza lo svantaggio udinese (28-25 a 2’30” dalla pausa lunga). Si va negli spogliatoi sul 33-27 in favore della Reale Mutua. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo la partita riprende con il canestro di Briscoe da ed i liberi di Cusin che valgono il -2 udinese (33-31), ma in casa gialloblù Mayfield e Jackson rispondono (38-31). Esposito segna da tre punti e Udine impatta la partita a quota 40 e sorpassa grazie a Gentile (42-40), con coach Ciani che è costretto a fermare la partita con il time-out. Dopo la sospensione ci pensa il solito Pepe a riportare in parità la partita. Jackson trova cinque punti consecutivi e questo permette alla Reale Mutua di tornare avanti (47-44 a 1’30” dall’ultima pausa). Il terzo quarto si chiude sul 48-47 in favore di Udine. L’ultimo quarto inizia con il canestro di Alessandro Gentile che dà un possesso pieno di vantaggio a Udine (50-47), ma dall’altra parte Mayfield trova il liberi del -1 gialloblù. Taflaj segna da tre punti e Torino impatta nuovamente la partita (52-52 dopo 3’30” di gioco). Vencato pareggi a quota 54 quando la partita entra negli ultimi cinque minuti dei regolamentari. Due triple, una di Jackson e una di Pepe, consentono alla Reale Mutua di tornare in vantaggio (60-57 a 3’30” dalla fine), ma Briscoe risponde presente (60-60). Si entra negli ultimi due minuti di partita con Torino avanti 65-62. Pepe segna i liberi del +5 gialloblù (67-62) a 1’30” dall’ultima sirena. Jackson schiaccia di prepotenza il nuovo +5 (69-64). È la giocata decisiva: la Reale Mutua gestisce bene l’ultimo minuto e vince 75-64. APU Old Wild West Udine - Reale Mutua Basket Torino 64-75 (15-16, 27-33, 48-47) APU Old Wild West Udine: Gentile 17, Palumbo 2, Antonutti 3, Cusin 8, Briscoe 13, Bertetti, Fantoma, Dabo NE, Esposito 11, Nobile 3, Pellegrino 4, Monaldi 3. All.: Carlo Finetti. Reale Mutua Torino: Mayfield 16, Fea NE, Vencato 3, Taflaj 8, Schina 2, Jackson JR. 21, Guariglia NE, De Vico 5, Loiacono NE, Pepe 20. All.: Franco Ciani. Il commento di coach Franco Ciani: “Una grande impresa perché a Udine è storicamente difficile uscire vincitori. Inoltre farlo senza lunghi, con Guariglia e Poser indisponibili, per noi è stata ancor di più un’impresa. Abbiamo mostrato ancora una volta quel grande spirito che fa parte del DNA di questo gruppo. Pian piano siamo riusciti a costruire un successo importante nel nostro cammino in questo girone”.

