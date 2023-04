Max Pezzali cala il tris torinese: il 23 Aprile nuova data al Pala Alpitour

Dopo le celebrazioni dei suoi 30 anni di carriera lo scorso luglio con la doppia data di "San Siro canta Max", la festa di Max Pezzali ha proseguito nei palazzetti di tutta Italia, inanellando una serie di sold out, compresi quelli delle due date torinesi. Proprio per questo, l'ex 883 ha deciso di tornare a Torino con una nuova data del tour "Max30, hitsonly": il 23 aprile appuntamento al Pala Alpitour.

Protagoniste, manco a dirlo, le grandi hits: da "Hanno ucciso l'Uomo Ragno" a brani che hanno segnato una generazione come "Sei un mito" e "Come mai", ma anche "Gli anni". Fino ad arrivare a successi più recenti ma sempre conosciutissimi. La scaletta ripropone melodie indimenticabili e testi che sono entrati di diritto nel vocabolario di più generazioni, per un viaggio indietro nel tempo che fa rivivere le emozioni di un passato e un vissuto che nessun altro come Max Pezzali sa raccontare e riportare alla luce.