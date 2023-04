Miracolo alle Molinette: mamma malata di tumore riesce a partorire e poi le tolgono una massa grande come un melone dal petto

Miracolo alle Molinette. Una ragazza di 22 anni è stata infatti fatta partorire (il neonato sta bene) e poi è stata sottoposta a un'operazione che le ha asportato dal petto una massa tumorale grande come un melone che le comprimeva sia il cuore che il polmone sinistro.

Un malessere che risale al 2019

E' successo poche settimane fa. Ma il malessere della donna risale al 2019, quando una ragazza della provincia di Torino (all'epoca di 19 anni) inizia a sentirsi male. Un malessere strano che sottrae giorno per giorno le forze. Respira male, dimagrisce sempre più e sente come un peso al petto. Dalle analisi emerge una situazione grave: viene diagnosticato un tumore maligno aggressivo, un sarcoma del torace, una massa che sta crescendo al centro del petto comprimendo metà del polmone sinistro e il cuore. Purtroppo, questo tumore si è già diffuso anche alle ossa. La giovane si affida al dottor Giovanni Grignani, che per due anni tra chemioterapia e radioterapia la accompagna lungo un percorso pieno di incognite. Le cure riescono a sconfiggere la malattia, che si arresta ed entra in una sorta di letargo, le metastasi scompaiono, ma quel macigno nel petto è sempre lì. La rimozione chirurgica è sconsigliata per l’elevatissimo rischio di lesionare gli organi vitali del torace.

Una fatica quotidiana