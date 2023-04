Educatrici, maestri e precari del Comune di Torino in piazza contro Lo Russo: "Peggio del M5S"

Il primo cittadino è assente perché impegnato a Milano per le Olimpiadi 2026, ma questa è la prima grande protesta dei lavoratori comunali contro l'amministrazione di centrosinistra. È il giudizio dei sindacati, scesi in piazza insieme ai dipendenti, è netto: " Abbiamo cambiato in peggio rispetto al M5S ".

"Cambiato in peggio rispetto al M5S"

Davanti a Palazzo Civico si intrecciano due manifestazioni. La prima è quella convocata dalla CGIL-FP, CISL-FP, UIL-FPL, CSA RAL e CUB RSU e riguarda le educatrici e le maestre dei nidi e delle materne comunali. Oggi il 45% delle scuole dei bimbi tra gli zero e i sei anni era chiuso. Questa mattina portone sbarrato ad esempio alla Paroletti, Scotellaro, Tronzano, in via Gioberti, via Mercadante e via Cecchi. Orario ridotto e sezioni solo parzialmente aperte in via Moretta, via Carrera e via Leoncavallo.

Le organizzazioni sindacali denunciano di non incontrare l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno da tre mesi e mezzo, nonostante le ripetute richieste. "Abbiamo cambiato in peggio - denunciano i sindacati - rispetto al M5S: il problema si è soloaccentuato perché il corpo docenti invecchia e non c'è turn over".