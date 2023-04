Terrore a Collegno: crolla un'impalcatura in via Villani. Tanta paura, ma nessun ferito [FOTO]

Sono stati attimi di vero terrore, quelli vissuti oggi a Collegno, in via Villani, dove per cause ancora da ricostruire è crollata abbattendosi al suolo l'impalcatura di un cantiere che stava ristrutturando un piccolo edificio di due piani.

Una tragedia solo sfiorata, come si dice, perché il destino ha voluto che in quel momento non passasse nessuno in quel tratto di strada da via Sabaudia e via Cattaneo (che il Comune ha chiuso al traffico dopo l'incidente) e nessun operaio fosse in servizio.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il Comune ha comunicato anche tramite i social la decisione di chiudere la strada al traffico, finché non si saranno esaurite rilevazioni e messa in sicurezza.