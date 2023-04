Trafugati 100 litri di gasolio: arrestato un 57enne

Un uomo di 57 anni, romeno, è stato arrestato alle prime ore dell’alba dai poliziotti del Commissariato “Madonna di Campagna” perché gravemente indiziato di furto di gasolio.

I poliziotti sono intervenuti in via Ala di Stura angolo via Brenta dove hanno notato un uomo armeggiare al di sotto di un autoarticolato in sosta tenendo tra le mani una tanica in plastica di grandi dimensioni da cui fuoriusciva un tubo.