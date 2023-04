Terzo Polo, da Torino segnali di "distensione" da Boschi e Ruffino: "Lavoriamo insieme"

Le due parlamentari, ospiti questa sera a Torino per l'evento "Up to us - Tocca a noi" (davanti allo "stato maggiore" di entrambi gli schieramenti, ndr), hanno dunque rilanciato a livello territoriale l'alleanza tra i partiti guidati da Calenda e Renzi, con la possibilità di ulteriori allargamenti nell'area centrista: "Continueremo - ha dichiarato Boschi - a lavorare insieme e a sostenere i nostri candidati nel Piemonte e nel resto d'Italia. Noi dimostriamo che c'è spazio per i riformisti e liberali, rilanciando prospettive di confronto con i Moderati di Portas".

Uniti per il voto di Ivrea e Orbassano