Ritorno alle origini per Rocco De Fazio, ospite a Settimo per ritirare il premio Piemonte Green

Negli anni '70 venne assunto da Primo Levi nella fabbrica di vernici Siva di Settimo Torinese, qualche giorno fa è tornato nel vecchio stabilimento, che oggi ospita il primo Museo della Chimica in Europa, a ritirare un premio dedicato alle imprese green.

Rocco De Fazio, fondatore e titolare della De Fazio Professional Cleaning di San Raffaele Cimena, è stato premiato dal Comune di Settimo e dal MU-CH, Museo della Chimica, con il riconoscimento Piemonte Green, che viene assegnato alle aziende del territorio che si sono distinte in ambito della sostenibilità ambientale.

La De Fazio srl, che produce detersivi, ha recentemente ottenuto l'Ecolabel UE per la sua linea Defa Green, che comprende prodotti professionali. Si tratta del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea che contraddistingue prodotti e servizi capaci di garantire un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita, pur assicurando elevati standard prestazionali. Una certificazione particolarmente rilevante per un'impresa che produce detersivi, ovvero prodotti altamente impattanti sugli ecosistemi.

L’azienda De Fazio si è anche aggiudicata nel 2022 il premio CHIAVE A STELLA che viene assegnato ad aziende che hanno saputo distinguersi per la capacità di esprimere e coniugare innovazione e tradizione, nonché per l’eccellenza del proprio prodotto e la valorizzazione del territorio in Italia e all’estero.

Risultati che hanno portato alla consegna, da parte del Comune e del Mu-Ch, del premio Piemonte Green. «L'idea di assegnarlo nasce in collaborazione con il Mu-Ch, per valorizzare le imprese innovative che si distinguono sul nostro territorio – spiega la sindaca Elena Piastra – La storia di Rocco De Fazio rappresenta bene questa attitudine: un'azienda nata oltre 40 anni fa che non ha mai perso la spinta e lo stimolo a migliorarsi, fino a ottenere risultati importanti in una delle sfide cruciali per il nostro tessuto produttivo, quella di una produzione sostenibile».

De Fazio iniziò la sua carriera nella prima metà degli anni '70. «Fui assunto in Siva direttamente da Primo Levi, dopo un colloquio in realtà un po' burrascoso - racconta - Qualche anno dopo, decisi di fondare la mia azienda».

La De Fazio nasce nel 1979. Da sempre si occupa della produzione di detergenti per la pulizia. Attualmente l’azienda ha 7 dipendenti di cui il 60% è donna e il 30% di origine straniera. Negli ultimi 15 anni ha virato completamente le sue linee verso la produzione di detergenti professionali. «Dal 2010 abbiamo iniziato a dirigere la nostra attenzione sempre più verso il green, formulando prodotti con materie prime sempre più di origine vegetale» spiega De Fazio.