Quindici spettacoli in tre giorni: per la gioia di bambini e ragazzi torna il Giocateatro

Fiabe, storie di vita vissuta, personaggi storici e di fantasia, magia e divertimento: sono tutti elementi del Giocateatro, il Festival di teatro per le nuove generazioni con la direzione artistica di Emiliano Bronzino e giunto alla Ventisettesima edizione.

L'appuntamento è per tre giorni a partire da oggi: da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile, un cartellone full immersion di teatro per bambini e ragazzi ma non solo: 15 spettacoli, selezionati dalle oltre cento candidature presentate. A organizzarlo è la Casa del Teatro Ragazzi&Giovani.

“Giocateatro Torino è soprattutto un’occasione per incontrarci, pubblico, operatori e artisti” dichiara Bronzino “e cercare di comprendere dove il teatro per le nuove generazioni si stia muovendo. Per la selezione degli spettacoli anche quest’anno abbiamo aperto una call nazionale, con l’intenzione di cercare di intercettare nuove produzioni e nuovi artisti, cercando di offrire così un festival che accolga non solo l’eccellenza della produzione del nord ovest, ma anche di diverse realtà da tutta l’Italia”.

INFORMAZIONI E PROGRAMMA:

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI

Corso Galileo Ferraris 266, Torino

Mercoledì 19, Giovedì 20 e Venerdì 21 aprile

Biglietti 5 euro

tel. 011/19740280 - 389/2064590

info: biglietteria@casateatroragazzi.it - www.casateatroragazzi.it