Nasce la rete di Resistenza Verde: "Stop a cementificazione e consumo di suolo. Salviamo Meisino e Pellerina"

Fare rete per avere più forza nelle rivendicazioni e nelle battaglie da portare avanti. Numerosi comitati di cittadini che lottano per la difesa dei parchi e del verde pubblico di Torino si sono riuniti, creando la rete 'Resistenza Verde: comitati uniti contro la cementificazione e il consumo di suolo'.

L'annuncio oggi, in piazza Palazzo di Città, di fronte al Comune, per manifestare il dissenso verso le politiche che vogliono cambiare il destino dei parchi della Pellerina e del Meisino, ma anche per salvare i prati di Barca e Bertolla.

Tanti i comitati presenti

Ne fanno parte il comitato Essenon, nato per protestare contro la costruzione dell'Esselunga nel giardino Artiglieri di Montagna, e i comitati Salviamo la Pellerina, Salviamo il Meisino, Salviamo i Prati, Salviamo il Paesaggio Torino, Difesa del Parco della Pellerina, Salviamo Barca e Bertolla, Acqua Pubblica Torino e i gruppi Assemblea No TAV Torino e cintura, Climate social camp e Volere la luna.

Una biciclettata contro il consumo di suolo

Per protestare contro la cementificazione e le politiche comunali definite come 'greenwashing', Resistenza Verde ha organizzato una biciclettata per sabato 22 aprile che partirà dal Parco del Meisino alle ore 14 e terminerà al Parco della Pellerina, unendo simbolicamente queste due zone della città lontane che stanno affrontando la stessa battaglia.

Dalla Pellerina al Meisino per difendere i parchi

"Quei due parchi sono stati eletti come i due migliori di Torino dai cittadini - ha dichiarato Bruno Morra del comitato Salviamo il Meisino - Siamo già a 6800 firme di cittadini che non sono contro il progetto in sé ma contro quel progetto in quel punto specifico".

Una raccolta firme per la proposta di deliberazione di iniziativa popolare contro la cementificazione della Pellerina, invece, inizierà proprio sabato 22 al termine della manifestazione.

"I cittadini vanno coinvolti nelle decisioni"

"Quello che non ci va bene è il mancato coinvolgimento dei cittadini - ha commentato la portavoce del Comitato Salviamo la Pellerina - I cittadini hanno appreso la notizia della costruzione dell'ospedale dai giornali, all'inizio non credevano che fosse vero. Sappiamo della necessità di un nuovo ospedale, quello che non condividiamo è la scelta del parco: c'è la questione della bonifica dell'ex ThyssenKrupp da risolvere, la Pellerina è un canale che non rende sicuro il suolo per una costruzione di questo tipo e infine produrrà problemi di traffico".