Gli investitori di Algorand (ALGO) sono più interessati alla prevendita di Sparklo (SPRK): scoprite perché!

Sparklo, un progetto attualmente al primo livello della sua prevendita, ha fatto notizia nel mondo delle criptovalute per il suo uso creativo della tecnologia NFT. Con token come Algorand (ALGO) che attualmente lasciano molto a desiderare, gli investitori e gli esperti sono attratti da questa nuova criptovaluta. Scopriamo perché!

Algorand (ALGO) nominato come titolo

In seguito alla mossa della Securities and Exchange Commission (SEC) contro Bittrex di qualche giorno fa, Algorand (ALGO) è una delle tante monete che sono finite sotto esame. La SEC ha identificato sei criptovalute di Algorand (ALGO) come titoli che potrebbero presto causare problemi al token.

Dopo questa notizia, Algorand (ALGO) è crollata a 0,2049 dollari, con un calo dell'8,80% solo nell'ultimo giorno. Anche il volume di scambi di Algorand (ALGO) è sceso del 5,57% e attualmente si attesta a 104.868.636 dollari.

Con tutti gli indicatori tecnici e le medie mobili di Algorand (ALGO) in rosso, investire in progetti con un maggiore potenziale di rialzo sarebbe molto più redditizio nel lungo periodo, dato che gli esperti prevedono ulteriori cali di prezzo per Algorand (ALGO).

Sparklo (SPRK) potrebbe cambiare per sempre gli investimenti in metallo

Nell'attuale mercato del commercio dei metalli, molti investitori hanno difficoltà ad accedere a determinati metalli che non si trovano nella loro regione geografica. Ma Sparklo mira a cambiare questa situazione, in quanto sarà la prima piattaforma decentralizzata di investimento alternativo in cui gli utenti di tutto il mondo potranno investire in metalli rari come l'oro, l'argento o il platino a basso costo!

Ogni opportunità di investimento su Sparklo sarà coniata come NFT sostenuta dal bene stesso e poi frazionata. La frazionalizzazione sarà essenziale perché vi permetterà di diventare proprietari parziali di un metallo senza acquistare l'intero bene.

Poiché non ci saranno intermediari coinvolti, dato che Sparklo sarà costruito sulla blockchain di Ethereum, ci si aspetta di vedere costi di transazione drasticamente più bassi. Non solo, le gioiellerie più famose potranno utilizzare la piattaforma Sparklo per commercializzare i loro nuovi articoli, offrendo agli investitori vari sconti e il primo accesso a questi beni!

Sicurezza - un'altra area in cui Sparklo brillerà. L'audit KYC è in fase di completamento e arriverà presto. Una verifica da parte di InterFi Network è già stata superata, e verrà posto un blocco della liquidità per 100 anni! Inoltre, i token del team saranno congelati per 1.000 giorni: con Sparklo non c'è alcun timore di essere rubati!

Attualmente, Sparklo si trova nel primo livello della sua prevendita con un valore di soli 0,015 dollari, che a nostro avviso rappresenta un'ottima opportunità per acquistare un potenziale token blue-chip destinato a raggiungere 0,50 dollari entro agosto 2023!

Con molti analisti che sostengono che questo rally del 3.200% potrebbe presto verificarsi grazie all'innovazione apportata da Sparklo, iscriversi a questa prevendita unica nella vita potrebbe essere molto redditizio per voi nel lungo periodo! Quindi non esitate a seguire i link qui sotto e a raccogliere i benefici!

