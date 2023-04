Moncalieri, boom di richieste per i soggiorni estivi per gli over 55

Moncalieri, boom di richieste per i soggiorni estivi per over 55 (foto d'archivio)

Ora che il Covid non è più una emergenza ed è tornata la voglia di convivialità e di stare in compagnia, a Moncalieri c'è stato un autentico boom di domande per i soggiorni climatici riservati agli over 55 sulla riviera romagnola e nelle Marche.

330 domande in pochissimi giorni

Ben 330 prenotazioni sono arrivate nei primi giorni dopo l'apertura della domanda, tanto da aver portato al sol out delle strutture. E così l’Unione dei Comuni ha dovuto prendere contatto con altri due hotel per poter accontentare tutte le richieste.

“Consideriamo un successo l’avere esaurito in così pochi giorni 5 strutture: la dimostrazione della fiducia che i cittadini hanno nella qualità dei soggiorni organizzati dall’Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia", ha detto l’assessore Silvia Di Crescenzo. "Un’opportunità di benessere, di salute e di relazioni sociali che consideriamo centrale nelle politiche per la terza età del nostro territorio”.

Come e dove poter fare domanda

Fino al 26 aprile le iscrizioni continueranno ad essere dedicate ai cittadini dei tre comuni e possono essere effettuate on line sul sito beta.italcamel.com oppure da lunedì a venerdì ore 15-18, al numero 348.0007475 (rif. Sara). Si parte il 28 maggio e si torna l’11 giugno.