Rom occupano abusivamente alcuni stabili a Grugliasco, FdI: "Ripristinare immediatamente la legalità"

“Anche sul territorio della provincia di Torino non si placa il fenomeno delle occupazioni abusive: negli ultimi giorni sono stati presi di mira gli stabili CIT di via Riesi, a Grugliasco, dove un gruppo di rom ha occupato più appartamenti. Questi atti non fanno che testimoniare come le amministrazioni di centrosinistra, da Torino a Grugliasco non riescano a mantenere una linea di rigore e fermezza nella protezione del bene più prezioso per i cittadini, ovvero la casa”, così Paola Ambrogio, Senatore di Fratelli d’Italia e Consigliere comunale di Torino.

“L’irruzione di questo gruppo di rom negli stabili di via Riesi ha notevolmente scosso e portato disagio negli inquilini del palazzo, che ora temono addirittura di essere ‘cacciati’ da casa propria per mano di questi occupanti senza scrupoli”, aggiunge Donato Viscione, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia per Grugliasco.

“Chiediamo urgentemente l’intervento del Sindaco Emanuele Gaito e del Presidente di CIT Montagna affinché si attivino immediatamente per arginare questa pericolosa deriva cui Grugliasco sta andando incontro e non si pieghino all’illegalità dei comportamenti degli occupanti. Sicurezza e legalità devono rimanere una priorità assoluta nella gestione dell’amministrazione comunale”, concludono Ambrogio e Viscione.