Il tirocinio come trampolino verso il mondo del lavoro: in Piemonte il 60% dei ragazzi neodiplomati trova un impiego

Il 60% dei giovani neodiplomati e qualificati trova occupazione stabile in Piemonte dopo aver frequentato un tirocinio extracurriculare attivato dalla Regione. I numeri parlano chiaro: tra il 2018 e il 2022, sono stati attivati quasi 30mila percorsi extracurriculari di inserimento e reinserimento lavorativo (per un totale di 149.257 tirocini). Come detto, 6 giovani su 10, tra i 6 e i 12 mesi dalla conclusione del percorso, trovano occupazione a tempo indeterminato o stipulano un contratto di apprendistato, mentre per la generalità dei disoccupati o inoccupati post tirocinio il dato sfiora il 50%.



I tirocini extracurriculari consistono in un percorso formativo finalizzato ad acquisire e accrescere competenze professionali non in aula ma direttamente in un luogo di lavoro. L'obiettivo è quello di far acquisire un’esperienza pratica alla persona frequentante che ne arricchisca il proprio curriculum, da spendere poi nel mercato del lavoro.

Chiorino: "Una scommessa vinta"

"Una scommessa vinta", spiega l’assessore regionale al lavoro e formazione, Elena Chiorino, che ha puntato sin dall’inizio del mandato sullo sviluppo di politiche attive per il lavoro, finalizzate alla formazione mirata e alla dignità lavorativa per tutti. "Rappresentano una fucina formativa per lavoratori e imprese: ciò che permette di superare lo stallo socioeconomico di questo Paese e la crisi occupazionale sono proprio le politiche attive del lavoro, che archiviano le misure di assistenzialismo puro, generando nuovo valore e garantendo reale opportunità e dignità lavorativa per i cittadini".



"Formazione e inserimento mirato, attraverso azioni chirurgiche per offrire occupazione stabile e di qualità - conclude -: vogliamo dare risposte serie e concrete non solo a chi è in cerca di un'occasione, ma anche alle aziende del territorio in cerca di personale altamente qualificato".