Liberazione: Associazione Pannella e Istituto Salvemini celebrano il 25 aprile in piazza Crimea

In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile l’ Istituto di studi storici Gaetano Salvemini e l’Associazione Marco Pannella promuovono una cerimonia commemorativa in ricordo dei caduti delle guerre di aggressione del passato e del presente presso il monumento che la città di Torino ha dedicato alla spedizione del Regno sabaudo contro l’Impero russo nel corso della guerra di Crimea.

Saranno ricordati i valori che allora come oggi contrappongono i soprusi e le violenze degli invasori contro Stati e popoli in violazione del Diritto Internazionale, ieri la Russia zarista contro la Crimea, il nazismo contro i paesi europei e oggi la Russia contro l’Ucraina.

Durante la cerimonia, alla presenza dei Consoli onorari di Polonia, Ulrico Leiss De Leimburg e dell’Ucraina, Dario Arrigotti, insieme alla resistenza ucraina verrà ricordato il sacrificio dei caduti polacchi durante la seconda guerra mondiale per la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e l’impegno che nel presente la Polonia, più di altri paesi in Europa, ha nell’offrire assistenza, aiuto e rifugio ai profughi ucraini in fuga dalle violenze dell’esercito russo.