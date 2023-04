Escort Piemonte: sono 6000 le recensioni anti-truffa

I dati della Polizia Postale, così come i casi di cronaca parlano chiaro: le truffe online sono in continuo aumento , in particolar modo per quello che riguarda gli illeciti connessi alla pubblicazione di falsi profili e al fenomeno delle Sextortion , ovvero i ricatti e le estorsioni a sfondo sessuale.

Ma ad aumentare è anche il numero delle recensioni di escort pubblicate online, grazie alle quali chi va in cerca di incontri amorosi sul web è in grado di verificare quanto raccontato (e mostrato) nei profili e di tenersi lontano da annunci "a rischio truffa".

Nel solo Piemonte, nell'arco del 2022 il principale portale del settore ha raccolto la bellezza di 6.405 recensioni di escort: si va dalle 2787 del capoluogo Torino fino alle 219 di Asti, passando per Novara (913), Alessandria (880), Cuneo (699), Biella (679) e Vercelli (228).

Proprio le recensioni, in maniera analoga a quanto avviene nel turismo e nella ristorazione, sono uno dei pochi strumenti per difendersi dalle truffe in un settore che rimane, anche a causa del vuoto legislativo attuale, "ad alto tasso di fregatura".

La quasi totalità delle vittime di truffe legate a falsi profili di escort, infatti, è stata adescata grazie ad annunci trovati su siti o portali non affidabili, privi di qualsiasi sistema di autenticazione e di verifica delle informazioni pubblicate.

È quanto è accaduto a un 40enne di Savona che ha conosciuto una escort su una bacheca online e si è recato fino a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, convinto di incontrare un'affascinante ragazza, salvo poi trovarsi di fronte una tossicodipendente che, spalleggiata da un complice, lo ha picchiato e rapinato.

Ed è quanto è successo a un 20enne milanese che si è dato appuntamento a Rho con tale "Sugar Marti", conosciuta tramite un'app di incontri, ma al suo posto ha trovato un 17enne che lo ha derubato, armato di coltello.

Ma non è nemmeno necessario arrivare al "contatto diretto" per cacciarsi nei guai: più spesso è sufficiente scrivere a un profilo "equivoco" per trovarsi ricattati, pena la diffusione dei messaggi sconvenienti. Questo modus operandi è stato adottato a più riprese a Roma dal cosiddetto "Boss delle Escort", uno o più probabilmente svariati individui che nel corso degli anni hanno minacciato di ritorsioni e preteso il pagamento di una "multa" a quanti si erano macchiati della "colpa" di avere contattato online, tramite annunci che fungevano da specchietto per le allodole, una delle sue ragazze.

Profili verificati e recensioni, invece, fungono già di per sé da deterrente nei confronti di chi vuole mettere a segno truffe finalizzate al ricatto o all'estorsione. E consentono agli utenti di segnalare i profili dubbi o "problematici".

In questo modo non solo chi cerca incontri online è più tutelato, ma sono anche avvantaggiate, proprio grazie alle rassicurazioni fornite dai clienti che lasciano loro una recensione, le tantissime ragazze che vogliono lavorare in maniera onesta. Che sono la maggior parte, come raccontano proprio i dati del sopracitato portale: delle oltre 500000 recensioni presenti, solo una cifra irrisoria, lo 0,27%, è da una stella, punteggio di solito riservato agli incontri "critici".

Con oltre 6000 recensioni recenti da consultare, i piemontesi possono quindi andare in cerca di incontri online molto più tranquilli: da Torino a Novara, è pieno di persone che vogliono fare la propria parte contro le truffe online, indirizzando gli altri utenti verso le escort più affidabili.