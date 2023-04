Apolide Drops: torna il Festival tra musica e sostenibilità ambientale

Riparte sabato 29 aprile, dalla piccola borgata Alpe Musrai ad Alpette, Apolide Drops, il format culturale nato dall’esperienza di Apolide e ideato da To Locals, nel segno della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente.



Dopo il successo della prima edizione la rassegna torna nelle aree interne e montane e nelle Valli del Canavese scegliendo scenari naturali e spazi non convenzionali con l’obiettivo di farne conoscere la bellezza e, al contempo, di portarvi cultura, creare nuove comunità ed esperienze collettive, nel rispetto della natura e con grande attenzione all’impatto ambientale. Con la musica di Roberto Angelini, Emma Nolde, Federico Dragogna, Renzo Rubino per la parte live, l’arte circense e gli spettacoli di Fausto Giori, Federica Buzzi, Luigi Ciotta, Angela Delfini per la parte show e infine, per la sezione talk, le parole e i libri di Giulia Muscatelli, Luca Ragagnin, Giorgio Olmoti, Ilario Blanchietti & Ettore Sartoretto Verna. Da aprile a settembre, quattro appuntamenti a ingresso libero, dal primo pomeriggio al tramonto, completamente immersi nella natura.

L’appuntamento inaugurale della seconda edizione si tiene sabato 29 aprile dalle 14 con un programma che prevede la presentazione di “Balena” (Edizioni Nottetempo), libro d’esordio dell’autrice torinese Giulia Muscatelli, lo spettacolo circense di Fausto Giori e il live di Roberto Angelini.