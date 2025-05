SalTo2025, Auroro Borealo show da Blakie Edizioni: libri in vendita come al mercato

Auroro Borealo show da Blakie Edizioni: libri in vendita come al mercato

I teloni sui libri, gli striscioni “Libri brutti in offerta” e Auroro Borealo che come i migliori venditori al mercato urla invitando il pubblico a comprare il suo ultimo libro.

Show e capannello di visitatori

È lo show che ha attirato una capannello di visitatori (e probabili acquirenti) attorno allo stand di Blakie Edizioni.

Il cantautore e content creator, all’anagrafe Francesco Roggero si è esibito in una performance per promuovere “Il libro brutto dei libri brutti”.

Una selezione curata di libri dai titoli insoliti e dalle copertine eccentriche, in cui l’autore esplora temi che spaziano dalla politica alla società, dalla religione alla cultura popolare.

Fenomeno social

Noto per la sua pagina Instagram “Libri Brutti” e il popolare “Libri Brutti Podcast”, Auroro Borealo in questa pubblicazione guida il lettore in un percorso che svela come questi testi, apparentemente “brutti”, riflettano in realtà momenti significativi della nostra storia collettiva.

Una mossa di marketing che ha comunque creato un momento divertente per il pubblico del Salone.